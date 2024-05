La Premier, prima di spostarsi in tribuna Autorità allestita in piazza Arrigo, si è prestata per qualche selfie e chiacchierata con le persone presenti al centro

Foto di Stefania Casciaroli

ASCOLI PICENO – Era attesa nella tarda mattinata di domenica 5 maggio ed è arrivata.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata ad Ascoli Piceno poco dopo le 11, è atterrata in elicottero nello spiazzale della Caserma dei Vigili del Fuoco.

In seguito si è trasferita, in auto, al centro storico dove è in corso la Sfilata dei Bersaglieri in occasione del raduno nazionale.

La Premier, prima di spostarsi in tribuna Autorità allestita in piazza Arrigo, si è prestata per qualche selfie e chiacchierata con le persone presenti al centro storico.

