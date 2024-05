Massignano (AP) – Sabato 11 Maggio 2024 dalle ore 12:45 si svolgerà presso lo splendido Giardino degli Agrumi denominato “Il Crocifisso”– Tenuta Baia Massignano (AP) una degustazione che si baserà su piatti della tradizione locale in abbinamento alle birre del birrificio artigianale “Duep” di Monte Urano, all’insegna della tradizione e della qualità. “Il Giardino degli Agrumi” di proprietà della Famiglia Giusy Iacoponi, è un giardino chiuso legato al complesso di edifici rurali dove è riconoscibile la matrice di villa rustica romana, contaminato dall’influenza araba e dalla fioritura delle produzioni agrumicole tra il XVI e XVIII sec.

Il sito è estremamente panoramico ubicato sulla prima propaggine collinare della vallata solcata del torrente Menocchia che da ovest si estende verso est. Da qui si può traguardare il sistema dei crinali a sud e la vicina costa con il mare, i densi residui di boschi igrofili che sottolineano i corsi d’acqua di fondovalle e la retrostante quinta montana dei Sibillini che delimita il bacino idrografico locale. Il Crocifisso domina il paesaggio vallivo, ha il ruolo di landmark locale, riconoscibile a distanza nei percorsi di crinale che da mare risalgono le colline, costellate dalle tracce dell’Ager Picenus. E’ costituito da un giardino murato e chiuso risalente alla metà del ‘700 e legato ad un complesso di edifici rurali. Durante la degustazione Il Dott. Giuseppe Merlini, storico ed archivista di San Benedetto del Tronto, vi incanterà con il suo intervento “Spicchi di Storia” che andrà a spiegare le origini storiche e architettoniche dell’oasi sempreverde nella campagna massignanese.

Il sito è patrimonio delle belle arti e promosso dal ministero della cultura tra i giardini storici di rilevanza nazionale finanziato da Next Generation Ue. Sabato 11 maggio verrà presentato il progetto al pubblico finanziato e per l’occasione verranno promossi i prodotti dell’orto e della cantina Azienda Agricola BAIA.

Il Giardino fa parte dell’associazione ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane) per la promozione e attuazione di sinergie e reti tra gestori di giardini e parchi storici ai fini di scambio di informazioni e collaborazioni di vario genere ed entrerà a far parte del Circuito dei Grandi Giardini Italiani.

Il Menù comprende:

Bruschetta con olio nuovo, Fave & Pecorino, Prosciutto crudo e Salumi

In abbinamento Birra Gleba Weiss

Arrosticini di castrato, Salsiccia alla brace, Panino con capocollo alla brace e salsa barbecue

In abbinamento Birra Solea Rossa

Pasta al Pomodoro, Pesto di rucola e ricotta salata

In abbinamento Birra Green fly Bionda

Presentazione guidata a cura di “DueP Birrificio Artigianale”

Il Birrificio Artigianale DUEP, nasce a Monte Urano, in provincia di Fermo nel 2012, come azienda familiare. Le loro birre sono caratterizzate dalla scelta delle materie prime prevalentemente locali e dalla varietà dell’offerta. I loro prodotti sono delicati ed equilibrati, per esaltare al meglio i piatti della tradizione Marchigiana. Selezione delle materie prime e cura in ogni fase di lavorazione sono da sempre al centro del loro lavoro. La produzione attuale conta otto tipologie di birra, tutte rifermentate in bottiglia, diverse per caratteristiche e grado alcolico, a cui si aggiunge una produzione a carattere stagionale.

EVENTO € 38 a persona Per info e prenotazioni: 0735.736394 (Attico sul Mare)

[“UnMarediMarche”: dalla Costa ai Borghi! è un ciclo di eventi realizzato attraverso l’iniziativa “ENOTURISMO DELLE MARCHE, DALLA VIGNA ALLA TAVOLA” – Anno 2023 promossa dalla Regione Marche]

