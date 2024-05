ASCOLI PICENO – Sempre di più sono i professionisti o i dipendenti degli enti locali che si occupano di rendicontazioni, monitoraggio fondi, PNRR e strumenti finanziari applicati a questi ambiti. E sempre più c’è bisogno di aggiornamento e formazione per essere al passo con i tempi e con i continui adeguamenti richiesti.

Il 14 e il 21 maggio ad Ascoli Piceno ci saranno due belle opportunità per accrescere le proprie competenze su questi temi e per farlo in modo gratuito. Tutto questo è possibile grazie ai laboratori di co-progettazione nell’ambito del progetto “Capacity Building Piceno”, promosso dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e sostenuto dalla Regione Marche (con Fondi POC Marche 2014-2020), nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), e dalla Fondazione Carisap, in collaborazione con il Gal Piceno e con il Liceo “F. Stabili-E. Trebbiani”. Soggetto attuatore dei laboratori di co-progettazione è il Gal Piceno.

Appuntamento quindi dalle ore 14:30 alle 18:30 del 14 e del 21 maggio presso l’Unione Montana del Tronto e Valfluvione (Ascoli Piceno) per formarsi e mettere subito in pratica gli insegnamenti appresi con le tecniche laboratoriali che verranno utilizzate dalla Dott.ssa Maria Poli e dalla Dott.ssa Raffaella Vagnoni (CambiaVerso S.r.l.), facilitatrici dei due laboratori.

Nello specifico, il 14 maggio l’argomento oggetto dell’incontro sarà “Rendicontazione e Monitoraggio dei Fondi Strutturali e altri strumenti finanziari: approfondimenti, e casi studio”, mentre il 21 maggio il laboratorio sarà incentrato su “Tecniche di Rendicontazione, Management e Reporting – approcci, strumenti e casi Studio applicati al PNRR”.

Gli appuntamenti saranno sempre in presenza e gratuiti ma è necessaria l’iscrizione al seguente link: https://forms.gle/bmgDSK6SEh8AXE8q6

L’opportunità di formazione “Capacity Building Piceno” è pensata e realizzata per amministratori e classe dirigente (attuale e futura) del territorio delle Aree Interne Picene, con l’obiettivo di fornire conoscenze per rafforzare le competenze amministrative e migliorare la capacità di progettare e gestire lo sviluppo del territorio e della comunità locale.

