CASTEL DI LAMA – Sabato 18 giugno alle 21 presso la chiesa di Santa Maria in Castel di Lama si svolgerà la Veglia di Pentecoste: inizierà all’aperto con il simbolo della luce e delle fiammelle (per simboleggiare la discesa dello Spirito Santo) per poi proseguire al fonte battesimale e all’interno della Chiesa. Sarà presieduta dal Vescovo Gianpiero Palmieri e sarà animata dai gruppi ecclesiali.

Verranno anche distribuiti dei braccialetti luminosi che ciascuno farà indossare all’altro come segno di amore reciproco e condivisione del dono della luce dello Spirito, preludio del discernimento comunitario che è stato messo in risalto nel cammino sinodale dicoesano. All’interno della celebrazione il Vescovo conferirà il sacramento della Cresima ad adulti e giovani.

