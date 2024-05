Sotto le luci della ribalta di un teatro Filarmonici completamente gremito – sold out come per le grandi occasioni – si sono esibiti giovani e i giovanissimi delle scuole di canto e di danza

ASCOLI PICENO – Grande successo e tangibili emozioni durante la serata di sabato 18 maggio in occasione dello spettacolo “Disneysound – I sogni son desideri” ideato e realizzato dalla maestra e cantante ascolana Cristina Paolini con la sua scuola di canto “L’angolo della voce” della Cooperativa sociale Il Melograno in sinergia con le scuole di danza “Il Cigno” e “Life for dance”.

Sotto le luci della ribalta di un teatro Filarmonici completamente gremito – sold out come per le grandi occasioni – si sono esibiti giovani e i giovanissimi delle scuole di canto e di danza, offrendo un significativo saggio del valore artistico presente nel nostro territorio e proponendo, in aggiunta, un repertorio trait d’union tra almeno tre generazioni presenti, partendo da “Mary Poppins e arrivando a Wish”.

Al termine dello spettacolo si è tenuta l’estrazione dei premi della lotteria “Cresco! – Percorsi di Valore”, quale momento finale della campagna di fundraising ideata dalle ACLI di Ascoli Piceno in sinergia con la rete di partner costituita da Il Melograno Cooperativa Sociale, Music Academy Ascoli, L’Angolo della Voce, Il Cigno, Life for dance, Lab 22 e Ascoli Basket.

“Cresco! – Percorsi di Valore“, di immediato impatto e ricaduta sociale, esprime l’obiettivo di premiare bambini e bambine, ragazzi e ragazze – appartenenti a nuclei familiari con un’attestazione ISEE inferiore ai 15.000 euro e segnalati dalle istituzioni pubbliche e da enti del terzo settore – con borse premio destinate ad attività extra scolastiche erogate, per l’appunto, dai partner di progetto.

La finalità è quella di prevenire e contrastare il disagio minorile valorizzando le predisposizioni artistiche e sportive dei minori e rafforzando la loro autostima, attraverso occasioni concrete di formazione e crescita.

Anche in questa occasione, i cardini di questa proposta rispecchiano in pieno la mission e i valori inclusivi della rete ACLI, movimento educativo, sociale e popolare, che promuove il pieno sviluppo della persona umana, come prevede uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione.

La lista dei biglietti vincenti è disponibile sul sito www.acliascolipiceno.it e sulla pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno.

Sarà possibile ritirare i premi della lotteria presso la sede delle ACLI provinciali di Ascoli Piceno in Via III Ottobre, 9, previo appuntamento contattando la segreteria organizzativa al numero 3286273961.

