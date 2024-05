Per il tratto compreso dall’intersezione di via Tevere fino a quella con via Piceno Aprutina, dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità che la ditta esecutrice attiverà autonomamente

ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza 337 del 24 maggio 2024 si ordina l’adozione, dal 27 maggio 2024 al 25 giugno 2024, con orario 0-24 su ambo i lati di via San Filippo e Giacomo, per il tratto compreso dall’intersezione di via Tevere fino a quella con via Piceno Aprutina, dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità che la ditta esecutrice attiverà autonomamente secondo lo stato di avanzamento delle opere:

– il divieto di sosta con rimozione coatta con orario 0-24

– l’interdizione della circolazione pedonale sul tratto di marciapiede, di volta in volta interessato alle opere, con deviazione sul lato opposto dei lavori;

– interdizione veicolare della via per la percorrenza nord/sud con istituzione della regolamentazione strada a senso unico;

