Lo spettacolo che andrà in scena vede protagonista l’artista Vitelli, dal titolo Canzoni e storie dalla Cantina del cuore il 2 giugno – ore 19 – presso l’Azienda agricola biologica “Cantina Sesì”

ASCOLI PICENO – Dopo il successo dell’apertura del Rural Art Festival del 25 maggio nel centro storico di Appignano del Tronto, con le aziende agricole e artigianali locali, attività per bambini e il concerto di LatoB, è in programma il 2 giugno il secondo appuntamento.

Lo spettacolo che andrà in scena vede protagonista l’artista Vitelli, dal titolo Canzoni e storie dalla Cantina del cuore il 2 giugno – ore 19 – presso l’Azienda agricola biologica “Cantina Sesì” in via Valle San Martino ad Appignano del Tronto.

Spettacolo: Vitelli scende lungo le coste dei calanchi cantando di vigne, amori rotti, falesie, falsi lunari e fette di pane. Per le cantine echeggia il ritmo della sua chitarra e della fisarmonica del suo amico Spiedino. Vitelli è prima di tutto un cantastorie e un poeta del Piceno. È tutto giusto col cuore.

Facebook: https://www.facebook.com/riccardo.vitelli1/about

Instagram: https://www.instagram.com/sonovitelli?igsh=MWlkMGd3Nmhuejc2eQ==

Menù aperitivo del 2 giugno:

– Antipasto del Gigante (tortino di ricotta speziata, formaggi e marmellata) abbinato a Marche Passerina IGT 2023 Luigina Maria

– Lasagna Santa Lucia abbinata al Rosso Piceno DOC 2023 Calanchi

Costo:

– € 17,00 a persona

– € 10,00 bambini fino a 8 anni, menù ridotto

– bambini fino a tre anni non pagano

Come prenotare:

a) telefonando allo 0736.817701 (orari ufficio) b) Inviando una a-mail a: [email protected] c) online tramite questo link di eventbrite: https://www.eventbrite.it/…/biglietti-rural-art..

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.