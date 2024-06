“L’hotel sorgerà in via del Commercio, in una posizione strategica poiché facilmente raggiungibile anche da coloro che arriveranno ad Ascoli mediante il raccordo autostradale – prosegue il sindaco – Il progetto architettonico è dell’ingegner Maurizio Piola di Piola Engineering, mentre la struttura sarà gestita da un’importante catena di hotel internazionale, in rapida ascesa nel segmento midscale, che dopo appositi studi di mercato ha scelto di investire nella città di Ascoli Piceno”.

Il primo cittadino conclude: “I lavori prenderanno il via entro fine luglio 2024. L’apertura della struttura è prevista per novembre 2025, così da accogliere turisti e visitatori che vorranno raggiungere Ascoli durante il periodo natalizio”.