ASCOLI PICENO – Nella mattinata di oggi 5 Giugno, nella Caserma “Sergio Piermanni” di Ascoli Piceno, ha avuto luogo la celebrazione del 210° Annuale della Fondazione dell’Arma dei carabinieri alla presenza delle maggiori autorità della provincia, ricevute dal Comandante provinciale colonnello Domenico Barone. Durante la cerimonia il Comandante provinciale, dopo i ringraziamenti, ha sottolineato l’intenso lavoro svolto dai Militari dell’Arma nel corso del 2023 e nei primi sei mesi del 2024 che, con il loro quotidiano impegno hanno continuato a rappresentare sicuro ed affidabile punto di riferimento per la sicurezza delle nostre comunità, guidati da valori fondanti quali l’onestà, l’integrità, il coraggio e la dedizione, sempre anteponendo il bene della comunità ed il rispetto della legge al di sopra di tutto, anche a costo di sacrifici personali.

Il colonnello Barone, nel suo intervento, ha inoltre fornito in maniera puntuale alcuni dati dell’attività posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale che vengono di seguito specificamente riportati, riferiti al periodo 6 giugno 2023/5 giugno 2024: la costante presenza sul territorio dei militari del Comando Provinciale, ha consentito, nel periodo, di svolgere ben 15.678 servizi preventivi, controllando 63.346 persone e 43623 veicoli e di rispondere a 30.276 richieste di intervento pervenute al 112 Numero Unico di Emergenza europeo; 1.303 sono state le persone segnalate all’Autorità Giudiziaria di cui 117 in stato di arresto; sono stati inoltre evidenziati i dati sugli interventi effettuati a favore delle fasce più deboli della popolazione. In particolare, sono state ricevute 216 denunce nell’ambito della violenza di genere che hanno portato alla denuncia di 190 persone ed all’arresto di 15. Le denunce per truffe agli anziani sono state 127 che sono sfociate nell’individuazione e la denuncia di 52 persone, 9 delle quali tratte in arresto. 6348 sono stati i servizi di specialità del Gruppo Carabinieri Forestali con 271 illeciti amministrativi rilevati, mentre in ambito ambientale ed edilizio sono state denunciate 121 persone all’Autorità giudiziaria.

Nel corso della cerimonia, altresì, sono stati concessi i seguenti riconoscimenti a Carabinieri del Comando Provinciale e Gruppo Forestale particolarmente distintisi in attività di servizio:

—encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” al Ten.Col. Vincenzo ORLANDO, Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ascoli Piceno:

Comandante di Compagnia distaccata, evidenziando alto senso del dovere, esemplare abnegazione e spiccate doti di comando, dirigeva e coordinava, partecipandovi personalmente, complesse attività investigative inerenti il suicidio per impiccamento di una donna. Gli elementi raccolti, corroborati da fondamentali riscontri tecnici, permettevano di dimostrare la responsabilità del marito quale autore dell’omicidio della coniuge e consentire l’emissione da parte della competente autorità giudiziaria di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. Lanciano (CH) luglio-settembre 2022.

encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Marche” AI LUOGOTENENTI CARICA SPECIALE CLAUDIO MANDOZZI E BRUNO FROLLO, AL VICE BRIGADIERE PEPPINO AMURRI, ALL’APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE MAURO SILVESTRI E ALL’APPUNTATO SCELTO STEFANO MANUNZA:

«COMANDANTE DI NUCLEO INVESTIGATIVO DI COMANDO PROVINCIALE ED ADDETTI DI SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ASCOLI PICENO, DI NUCLEO INVESTIGATIVO DI COMANDO PROVINCIALE E DI SEZIONE OPERATIVA DI COMPAGNIA, EVIDENZIANDO ELEVATA PROFESSIONALITA’, SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO E LODEVOLE SPIRITO DI SERVIZIO, OFFRIVANO DETERMINANTE CONTRIBUTO A COMPLESSA E PROLUNGATA INDAGINE NEI CONFRONTI DI UN UOMO RESPONSABILE, CON LA COMPLICITA’ DELLA MADRE DELLA VITTIMA, DI REITERATI ATTI DI VIOLENZA SESSUALE IN PREGIUDIZIO DI UNA MINORENNE. L’OPERAZIONE, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DEGLI INDAGATI, RISCUOTEVA DIFFUSI CONSENSI, ESALTANDO IL PRESTIGIO E IL LUSTRO DELL’ARMA DEI CARABINIERI»; Ascoli Piceno e Folignano (AP), gennaio – dicembre 2022

encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Marche”

AL VICE BRIGADIERE SILVANO UBALDI E ALL’APPUNTATO SCELTO MARCO PALOMBI:

«ADDETTI A SEZIONE RADIOMOBILE DI COMPAGNIA CARABINIERI, EVIDENZIANDO ELEVATA PROFESSIONALITA’, FERMA DETERMINAZIONE E GENEROSO ALTRUISMO, TRAEVANO IN SALVO UN’ANZIANA DONNA CHE, ALL’INTERNO DELLA PROPRIA ABITAZIONE, ERA STATA VIOLENTEMENTE AGGREDITA DAL FIGLIO IN GRAVE STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA. L’INTERVENTO, CHE CONSENTIVA DI SCONGIURARE PIU’ GRAVI CONSEGUENZE A CARICO DELLA MALCAPITATA E SI CONCLUDEVA CON IL DEFERIMENTO IN STATO DI LIBERTA’ DEL PREVENUTO E IL SEQUESTRO DI ALCUNE DOSI DI SOSTANZE STUPEFACENTL RISCUOTEVA DIFFUSI CONSENSI, ESALTANDO IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE». Ascoli Piceno, 28 giugno 2023

Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Marche”al Tenente Massimiliano D’ANTONIO, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di San Benedetto del Tronto:

«COMANDANTE DI SEZIONE OPERATIVA DI COMPAGNIA CARABINIERI, EVIDENZIANDO ELEVATA PROFESSIONALITA’, SPICCATA CAPACITA’ INVESTIGATIVA ED ESEMPLARE SPIRITO DI SERVIZIO, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO AD ARTICOLATA INDAGINE AVVIATA A SEGUITO DI UN EFFERATO OMICIDIO MATURATO NELL’AMBITO DELLA CRIMINALITA’ CONNESSA ALLO SPACCIO DEGLI STUPEFACENTI. L’OPERAZIONE, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DEL RESPONSABILE DEL DELITTO ED IL SEQUESTRO DI NUMEROSE DOSI DI EROINA, RISCUOTEVA DIFFUSI CONSENSI, ESALTANDO IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE». Civitanova Marche (MC) e Porto Sant’Elpidio (FM), 8 e 9 agosto 2022

Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Marche”

AL LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE ELVISO SIRICO, AL MARESCIALLO ORDINARIO FRANCESCO SILECCHIA, AGLI APPUNTATI SCELTI QUALIFICA SPECIALE OSCAR MARIANI E COSIMO ADRIANO PICCINNO.:

«LIBERI DAL SERVIZIO, CON SPICCATA INIZIATIVA, FERMA DETERMINAZIONE, ESEMPLARE ALTRUISMO E PROFESSIONALITA’, NON ESITAVANO AD INOLTRARSI NELLE ACQUE DEL MARE RIUSCENDO A PORTARE A RIVA UN UOMO E LA SUA NIPOTINA CHE, SOSPINTI A LARGO DAL VENTO FORTE E DALLA CORRENTE, AGGRAPPATI AD UN MATERASSINO GONFIABILE, SI TROVAVANO IN CONDIZIONI CRITICHE. L’INTERVENTO, CHE CONSENTIVA DI SCONGIURARE PIU’ GRAVI CONSEGUENZE A CARICO DEI MALCAPITATI, RISCUOTEVA DIFFUSI CONSENSI, ESALTANDO IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE». San Benedetto del Tronto (AP), 22 agosto 2023

Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Marche”

AL BRIGADIERE LUIGI COCCI, AGLI APPUNTATI SCELTI QUALIFICA SPECIALE CARMINE FORTUNATO, CARMINE GRIMALDI E PIETRO SODDU:

«ADDETTI AD ALIQUOTA RADIOMOBILE E CENTRALE OPERATIVA DI COMPAGNIA CARABINIERI, EVIDENZIANDO ELEVATA PROFESSIONALITA’, ESEMPLARE SENSO DEL DOVERE E ALTRUISMO, PREDISPONEVANO UN EFFICACE DISPOSITIVO DI RICERCA E SOCCORSO DI UN UOMO COLTO DA GRAVE MALORE CONCLUSOSI CON IL SUO RINTRACCIO. L’OPERAZIONE, CHE CONSENTIVA DI SCONGIURARE PIU’ GRAVI CONSEGUENZE A CARICO DEL MALCAPITATO, RISCUOTEVA DIFFUSI CONSENSI, ESALTANDO IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE». Acquaviva Picena (AP), 7 maggio 2023

encomio semplice del comandante della Regione Carabinieri forestale “Toscana” AL MARESCIALLO CAPO GIANLUCA BAIOCCHI:

“COMANDANTE DI STAZIONE CARABINIERI FORESTALE, EVIDENZIANDO QUALIFICATA COMPETENZA, NON COMUNE SPIRITO D’INIZIATIVA E SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO, PARTECIPAVA AD UNA LUNGA E ARTICOLATA ATTIVITA’ D’INDAGINE CHE SI CONCLUDEVA CON L’INDIVIDUAZIONE E LA DISARTICOLAZIONE DI UN SISTEMA DI TRUFFA FINALIZZATO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OLIO STRANIERO E ITALIANO FITTIZIAMENTE SPACCIATO PER “OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA TOSCANO I.G.P.” E CON L’AVVISO DI CONCLUSIONE INDAGINI EMESSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GROSSETO NEI CONFRONTI DI 31 PERSONE FISICHE E 16 PERSONE GIURIDICHE. Grosseto, ottobre 2015 – marzo 2019

encomio semplice del comandante della Legione Carabinieri “Marche” AL TENENTE ENRICO DOMENICO GROSSI, AL MARESCIALLO CAPO LUDOVICO GASPARI, AL MARESCIALLO ORDINARIO DINO BAIOCCHI E ALL’APPUNTATO SCELTO STEFANO MANUNZA:

«COMANDANTE ED ADDETTI DI SEZIONE OPERATIVA DI COMPAGNIA CARABINIERI, EVIDENZIANDO ELEVATA PROFESSIONALITA’, SPICCATA CAPACITA’ INVESTIGATIVA ED ENCOMIABILE SPIRITO DI SERVIZIO, FORNIVANO DETERMINANTE CONTRIBUTO AD UN’ARTICOLATA INDAGINE NEI CONFRONTI DI UN GRUPPO CRIMINALE RESPONSABILE DI RAPINA E SEQUESTRO DI PERSONA IN PREGIUDIZIO DI UN IMPRENDITORE. L’OPERAZIONE, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA DI TRE PERSONE, RISCUOTEVA DIFFUSI CONSENSI, ESALTANDO IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE». Ascoli Piceno e Lizzano (TA), aprile – agosto 2023

