ASCOLI PICENO – I festeggiamenti in onore del “Cuore Immacolato di Maria” abbinati alla oramai celeberrima “Sagra delle Crêpes” costituiscono un appuntamento imperdibile per tutti gli ascolani che – per un weekend iniziato già dal giovedì – hanno la possibilità di vivere una delle prime feste estive abbinando le celebrazioni religiose agli appuntamenti civili.

Il ricchissimo programma di intrattenimento si è avviato giovedì sera con il concerto delle splendide “Holograms”, per poi proseguire venerdì con lo spettacolo dei “Rapsodia & Mary Mandozzi”. Sabato sera la kermesse “Retromania 80” porterà sul palco i più grandi successi degli anni ‘80 eseguiti da una moltitudine di artisti che si alterneranno in formazioni combinate.

Domenica 9 Giugno, giornata conclusiva, il programma religioso prevede la celebrazione eucaristica delle ore 19 officiata dal Vescovo, S. E. Mons. Giampiero Palmieri e alle 21 la solenne processione accompagnata dai figuranti del Sestiere di Porta Maggiore.

Alle ore 22 si accenderanno i riflettori per il concerto dei “Distretto 13”: un concentrato di energia e divertimento per due ore e mezza di musica italiana ed internazionale suonata esclusivamente “dal vivo”.

La granitica sezione ritmica del gruppo formata da Alessio Di Buò e Tony Ciarrocchi sosterrà le prepotenti chitarre di Vinicio Simonetti, Marco Marini e Massimo Lori, mentre le voci di Gloria Galiè e Manila Lupini si intrecceranno a quella di Vinicio Simonetti per dare vita ad uno show che non lascia spazio alla noia.

Il viaggio musicale proposto dai “Distretto 13” parte dagli albori del rock’n’roll degli anni ‘50 per approdare ai successi pop contemporanei, attraversando generi ed epoche e rendendo omaggio ai successi italiani degli anni ‘60, al rock dei ‘70/‘80 o alla dance degli anni ‘90. A completare questa infinita set-list, una moltitudine di successi italiani ed internazionali da ballare e cantare a squarciagola.

Appuntamento da non perdere alla “Sagra delle Crêpes” presso la Parrocchia del “ Cuore Immacolato di Maria” in via III Ottobre ad Ascoli Piceno.

