Un nuovo pulmino dotato di pedana, utile per assicurare la più ampia libertà di movimento a chi necessita dell’uso della carrozzina per raggiungere ogni luogo in totale sicurezza

ASCOLI PICENO – Magazzini Gabrielli ha donato all’associazione “michelepertutti” un nuovo pulmino dotato di pedana, utile per assicurare la più ampia libertà di movimento a chi necessita dell’uso della carrozzina per raggiungere ogni luogo in totale sicurezza.

“La collaborazione con le associazioni territoriali – ha commentato Barbara Gabrielli, Responsabile Comunicazione Magazzini Gabrielli SpA – è efficace soprattutto quando risponde ad esigenze specifiche. Cristiana e Marco ci hanno sottolineato, mesi fa, quanto sarebbe stato importante, per gli obiettivi di “michelepertutti”, avere un nuovo pulmino e, dunque, questa donazione raggiunge un obiettivo senza dubbio necessario per tutto il territorio”.

L’associazione “michelepertutti”, con sede operativa a Stella di Monsampolo, è attiva in tutta Italia per promuovere azioni ed interventi supportati da professionisti che permettano a tutti i bambini di raggiungere, anche attraverso il divertimento, il loro pieno potenziale e il loro benessere qualsiasi sia la fragilità dello sviluppo psicomotorio raggiunto, migliorando così la loro qualità di vita.

Il MICHE-BUS è allegro e colorato, come la sede del nuovo centro, che è pensata per piacere innanzitutto ai bambini, che non si devono sentire in un ambiente medico ma in un posto dove potersi esprimere, mostrare le proprie difficoltà insieme al genitore e lavorare per superarle.

“Seguiamo prevalentemente bambini e le bambine da 0 a 16 anni – ha ricordato la presidente Cristiana Carniel che, con suo marito Marco, ha fondato l’associazione nel 2013 – e negli anni siamo cresciuti in termini di servizi e attività a supporto delle famiglie: dalla diagnosi precoce alla riabilitazione, alla logopedia, comunicazione aumentativa, Cro-System (riabilitazione paralisi cerebrale infantile) A.I.T. (riequilibrio del sistema uditivo per aumento dell’attenzione, della comprensione e della socializzazione), musicoterapia, sostegno psicologico per genitori e fratelli sibling, arrivando anche allo sport inclusivo con diverse discipline (corsa, basket e ginnastica) ed i centri estivi inclusivi. Con tutte queste attività era arrivata l’ora di offrire anche un servizio di trasporto e finalmente… è arrivato il pulmino! “

Il “MICHE-BUS” è stato decorato e personalizzato da Urka, nome d’arte di Davide D’Angelo, fumettista ascolano che dipinge utilizzando spesso tecniche della “street contemporanea” e si caratterizza per uno stile caricaturale molto adatto a comunicare i valori di michelepertutti: allegria e inclusione.

“Ancora grazie di cuore alla Magazzini Gabrielli per aver compreso l’importanza di mettere a disposizione – conclude la Presidente Cristiana Carniel – un mezzo di trasporto così prezioso per tutte le attività dell’associazione che da oggi in poi avranno un servizio gratuito e in sicurezza, un sollievo per le famiglie che affidano a noi i propri figli”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.