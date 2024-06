ASCOLI PICENO – Temporanea regolamentazione della viabilità e della sosta nel Quartiere di Borgo Solestà in occasione dell’iniziativa “Notte Bianca – Quartiere Borgo Solestà”, attivata dalla IDF3 S.r.l. a.c.r. per sabato 22 giugno.

L’Ordinanza dirigenziale n. 409 del 19 giugno 2024 ordina di istituire, per il giorno 22 giugno p.v.

1) dalle ore 8:00 e fino alle ore 3:00 del giorno successivo:

– l’interdizione della circolazione veicolare e contestualmente il divieto di sosta rimozione coatta in Piazza P.da Palestrina, per il solo perimetro chiuso;

2) dalle ore 18:30 e fino alle ore 3:00 del giorno successivo l’interdizione della circolazione veicolare, compreso il trasporto urbano, in:

– Via G. Verdi (dal civico 16 al civico 93), tratto compreso dall’intersezione con la Via Pergolesi e fino a Via Bengasi;

– Via Gioacchino Rossini dall’intersezione con Largo Gaspare Spontini all’intersezione con Via Verdi;

– in Via A. Scarlatti;

– per tutte le corsie di scorrimento laterali di Piazza P. da Palestrina;

– in Via Giotto;

– per tutti gli accessi dalle strade laterali afferenti l’area coinvolta dalla manifestazione;

3) dalle ore 16:00 e fino alle ore 3:00 del giorno successivo il divieto di sosta rimozione coatta, su tutti i lati, in:

– P.zza P.da Palestrina per tutte le corsie di scorrimento;

– Via G. Verdi (dal civico 16 al civico 93) tratto compreso dall’intersezione con la Via Vivaldi e fino a Via Bengasi;

– Via Gioacchino Rossini dall’intersezione con Largo Gaspare Spontini all’intersezione con Via Verdi;

– su tutta l’area della piazzetta mercato sita all’intersezione tra la Via G. Verdi e la Via Bengasi;

– in Via A. Scarlatti;

– in Via Giotto.

