Nella mattinata del 21 giugno, Luigi Massa ha reso nota l’ampia distribuzione di ruoli e incarichi e soprattutto di lavoro – come ha tenuto a precisare – del nuovo gruppo consiliare

OFFIDA – Il Sindaco di Offida presenta la sua maggioranza.

Nella mattinata del 21 giugno, Luigi Massa ha reso nota l’ampia distribuzione di ruoli e incarichi e soprattutto di lavoro – come ha tenuto a precisare – del nuovo gruppo consiliare.

“Dopo il risultato straordinario delle scorse amministrative – continua il Primo cittadino – in cui abbiamo ottenuto una larga fiducia che viene dall’operato della vecchia amministrazione, oggi presentiamo i consiglieri che hanno ricevuto il mandato che sarà caratterizzato da diverse novità. Innanzitutto ogni consigliere, oltre ad affiancare uno o più assessori, avrà una delega autonoma e, inoltre, parteciperanno tutti alle riunioni di Giunta comunale”.

“Se riuscissimo a mantenere all’interno del gruppo anche i consiglieri senza delega – aggiunge il Consigliere Stefano D’Angelo – ci guadagnerebbe tutta la squadra. Come capogruppo cercherò di mantenere il legame e farò da collante”.

Massa in questa maniera responsabilizza ciascun componente per dare sempre più risposte concrete e pensare a un progetto sempre più ampio per Offida.

“La nostra squadra rappresenterà tutti i cittadini – dichiara Massa – Ci sono tutti i più buoni auspici per rispondere alle esigenze, aspettative e sogni degli offidani. Il lavoro da fare è tanto e l’abbiamo espresso puntualmente sul programma elettorale che abbiamo elaborato contestualmente agli incontri che abbiamo fatto e che continueremo a fare con i cittadini. La linea guida di tutto ciò che metteremo in campo sarà la sostenibilità.

Il nuovo Consiglio Comunale si insedierà il 26 giugno alle 18;30 e già il 27 ci sarà la prima Giunta.

Ruoli e deleghe

Luigi Massa tiene per sé Bilancio, Personale, Sanità e Società Partecipate.

Davide Butteri, vice sindaco e Assessore alla Sostenibilità Economica e alla Gestione Territoriale, con delega al Patrimonio, alla Gestione del Territorio, alle Opere pubbliche, Progetti Sisma e Pnrr.

Isabella Bosano, Assessora alla Sostenibilità Sociale e all’Attrattività turistica sostenibile, con deleghe al Sostegno alle Fragilità Sociali e all’Infanzia, all’Istruzione di qualità, al Sostegno alla Genitorialità, all’Inclusività, allo Sviluppo turistico e dell’Accoglienza.

Marica Cataldi, Assessora alla Sostenibilità Istituzionale, Resilienza e Strategie Culturali, con delega alla Cultura, al Commercio e Attività Produttive, all’Associazionismo e Politiche Giovanili, agli Organi Istituzionali e di Partecipazione civica, all’Informazione e coordinamento forum per il programma.

Fabio Amabili, Assessore alla Sostenibilità Ambientale e Territorio sicuro con deleghe all’Urbanistica ed edilizia, all’Ambiente, alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile e Affari generali.

Stefano D’Angelo, Capogruppo consiliare con delega specifica ai Progetti di sostegno alle Politiche dell’integrazione internazionale.

Roberto Barbizzi, Consigliere con delega specifica allo Sport e Tempo Libero. Supporterà l’Assessora Cataldi per l’associazionismo e le Politiche Giovanili e l’Assessore Amabili per la Protezione Civile.

Simone Perozzi, Consigliere con delega all’Agricoltura e Valorizzazione Agroalimentare. Collaborerà con l’Assessore Butteri per la Gestione del Territorio e delle Opere Pubbliche e l’Assessora Bosano per lo Sviluppo Turistico e dell’Accoglienza.

Simona Fioravanti, Consigliera con delega alle Pari Opportunità. In supporto di Bosano per il Sostegno alle Fragilità Sociali e dell’Infanzia, di Cataldi per il Commercio e Attività produttive.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.