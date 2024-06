Euphonia Suite”, con il sassofonista Raffaele Casarano e il pianista Mirko Signorile. Tutte le info sull’appuntamento e sui tagliandi, già in vendita

OFFIDA – Venerdì 28 giugno alle 21.30 in Piazza del Popolo a Offida, JazzAP – il Festival diffuso del Piceno – presenta il concerto di Eugenio Finardi “Euphonia Suite”, con il sassofonista Raffaele Casarano e il pianista Mirko Signorile.

Il Comune di Offida ospita, quindi, uno degli appuntamenti più attesi della terza edizione di JazzAP, il Festival diffuso del Piceno: una contaminazione di generi musicali, eventi culturali, paesaggi, luoghi e persone. Un invito a vivere insieme la ricchezza che nasce dall’incontro della cultura musicale e grandi artisti internazionali con le meraviglie del territorio. Dopo i successi delle due edizioni passate, JazzAP continua a portare artisti internazionali e occasioni di incontro tra le montagne, il mare, i borghi e le città del Piceno. Il concerto del trio Euphonia di Eugnio Finardi, preceduto dallo street concert della P-Funking band nelle strade del borgo alle 19.30, è un’esperienza di grande energia ma anche di grande delicatezza e verità emotiva.

“Con grande entusiasmo – commenta il Sindaco Luigi Massa – anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto partecipare al Festival diffuso del Piceno Jazzap24. Le manifestazioni culturali arricchiscono la comunità e promuovono il territorio. L’arrivo di Finardi rappresenta un valore aggiunto per il festival, promettendo una serata indimenticabile per tutti gli amanti della buona musica”.

Euphonia è una suite che incorpora i brani in un flow, un flusso ininterrotto che, attraversando vari stati emozionali, accompagna l’ascoltatore ad uno stato quasi trascendentale; è un’esperienza che va al di là della normale sequenza di canzoni, legandole e fondendole nell’improvvisazione e nel mistero dell’enarmonia, che è la magica capacità delle note di cambiare senso e funzione a seconda della tonalità.

Il progetto è frutto dell’intesa di Eugenio Finardi con due straordinari musicisti: Mirko Signorile, che intesse un suo continuum spazio-temporale attorno alla massa gravitazionale delle melodie in contrappunto con le traiettorie del sax di Raffaele Casarano, creando con sapienza armonica congiunzioni sorprendenti. Il flow si sviluppa spontaneamente in un’interpretazione ogni volta unica e diversa sul canovaccio delle canzoni di Finardi, con qualche omaggio ai suoi autori più cari, da Battiato a Fossati, dando un respiro più ampio alle emozioni, condivise in un’intensa esperienza collettiva.

“La vita è l’arte dell’incontro, dice Vinicius de Moraes e per i musicisti questo è ancora più vero – afferma Eugenio Finardi – perché la musica è un linguaggio universale che non necessita di traduzioni ma di cui ognuno ha un proprio personalissimo accento. Ecco, quando Raffaele Casarano, Mirko Signorile e io ci incontriamo attorno ad un pianoforte si crea un lessico particolarissimo e intrigante”.

Ingresso 20 euro, biglietti su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/ticket/eugenio-finardi-euphonia-suite/236576)

Programma completo JazzAp

A luglio, JazzAP si sposta ad Ascoli Piceno per tre giorni consecutivi di concerti in Piazza del Popolo. Sabato 6 luglio alle 23 il sassofonista Enzo Favata in quartetto presenta “The crossing”, domenica 7 luglio alle 21:30 il quintetto di Raffaele Casarano con “Ani’s Live”, preceduto da diversi street concert nel centro storico a partire dalle 19:30. Infine, lunedì 8 luglio alle 21:30, il concerto degli Avion Travel con la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori chiude la tre giorni di JazzAp ad Ascoli Piceno.

Si prosegue sabato 13 luglio a Ripatransone, alle 19,30 nella Scalinata di Via Margherita con il duo composto dal contrabbassista Jacopo Ferrazza e dalla cantante/chitarrista Simona Severini e alle 21.30 in Piazza XX Settembre con il Mark Lettieri Group.

Il 20 luglio, a Rotella, sotto la Torre dell’Orologio alle ore 20, è la volta della violoncellista e cantante irlandese Naomi Berrill, che presenta in trio il suo ultimo album Inish.

Domenica 21 luglio ore 20, al Belvedere Balzo di Montegallo il concerto dedicato al genio musicale di Jelly Roll Morton della sassofonista e cantante altoatesina Helga Plankensteiner. Sabato 27 luglio, ore 20.00 a Force, al Belvedere di Quinzano, della pianista, cantante e compositrice cubana Jani McPherson. Domenica 28 luglio alle 21.30, in piazza di Paggese ad Acquasanta Terme, il quartetto statunitense The Bad Plus.

Chiude l’edizione 2024 di JazzAp, martedì 30 luglio in Piazza Peretti a Grottammare, ore 21.30, il concerto del duo composto dal pianista e fisarmonicista Antonello Salis e dal sassofonista Stefano Cocco Cantini.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.