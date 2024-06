COLLI DEL TRONTO – ”L’importanza del Massaggiatore in ambito sportivo” è stato questo il titolo del Convegno che ha visto protagonisti a Colli del Tronto due leggende dello sport italiano come Antonio Rossi, più volte campione olimpico e mondiale di canoa e l’ex pallavolista azzurro Luigi Mastrangelo, ospiti del 7^ campus organizzato dalla scuola professionale di massaggio Diabasi.

I due campioni hanno dialogato con allievi e docenti sull’importanza del massaggio in ambito sportivo ad ogni livello, da quello agonistico di altissimo livello allo sport di base e giovanile, e la loro testimonianza ha suscitato grandissimo interesse tra i partecipanti.

”In queste due ore – ha raccontato Antonio Rossi – ho rivissuto quelli che sono stati i molteplici benefici del massaggio che ho ricevuto durante la mia carriera sportiva ed è stato molto bello poterlo condividere con tante persone del mestiere. La figura del massaggiatore è fondamentale a livello agonistico, ma anche nello sport di base all’interno delle società sportive, perché il massaggiatore può dare ai più giovani anche indicazioni utili in tema di salute e benessere”.

”La figura del massaggiatore ha rivestito un ruolo importante nella mia carriera sportiva e oggi capire il loro sistema di lavoro mi ha insegnato qualcosa in più che ho apprezzato molto. Come è stato ribadito anche da Antonio Rossi, è importante che la figura del massaggiatore si solidifichi sempre di più in ambito sportivo e a tutti i livelli” Luigi Mastrangelo ha proseguito.

Oltre al convegno, nelle cinque giornate di campus, sono stati proposti 7 master specialistici, 12 lezioni di massaggio, 11 tavole rotonde, 7 laboratori pratici, alla presenza di 18 docenti selezionati accuratamente tra i 90 del corpo docenti nazionale Diabasi, 8 relatori esperti e hanno preso parte all’evento 170 allievi provenienti da ogni parte d’Italia. Il 7^ Il Campus è stato organizzato in collaborazione con Libertas e nell’occasione sono stati festeggiati i 25 anni di attività formativa della Scuola.

”I nostri Campus hanno sempre avuto l’intento di raccontare e far vivere a 360° il mondo Diabasi® e quello del massaggio. È un evento che abbiamo creato per rappresentare la missione della Scuola verso gli Allievi: perfezionare le competenze per rendere la loro passione una professione di successo. Il 7° Campus è stato per noi anche un momento cruciale e di svolta verso nuovi orizzonti e collaborazioni, verso un riconoscimento sempre maggiore del ruolo del Massaggio e del Massaggiatore Professionale nell’ambito delle Discipline Bio Naturali. L’obiettivo è dare sempre di più a chi si fida del ‘tocco’ inconfondibile dei nostri Maestri e della loro esperienza consolidata in 25 anni di attività. Un successo dovuto ad un lavoro di squadra incredibile!” ha dichiarato a conclusione del Campus Duilio La Tegola, CEO Diabasi.

