FOLIGNANO – Forte del grande successo della prima edizione, torna la “Sagra di Case di Coccia”: un evento speciale che è principalmente momento di aggregazione e divertimento.

La manifestazione, organizzata dalla “A.R. Case di Coccia” con il patrocinio del Comune di Folignano, prenderà il via Venerdì 28 Giugno e proseguirà fino a Domenica 30.

L’offerta enogastronomica è ampia e pronta a soddisfare ogni esigenza mentre il ricco programma di intrattenimento garantirà il divertimento di grandi e piccini.

Si inizia venerdì 28 giugno con l’energia dei Distretto 13: una scarica di adrenalina musicale con due ora e mezza di musica suonata esclusivamente dal vivo.

“Siamo onorati e contentissimi di tornare a suonare alla Sagra di Case di Coccia” racconta Tony Ciarrocchi (il bassista della band) “Lo scorso anno abbiamo apprezzato l’immenso impegno profuso dai ragazzi dello staff organizzativo e siamo stati veramente felici per il successo ottenuto dalla manifestazione.”

Il concerto di venerdì 28 giugno si innesta in un calendario veramente ricco di appuntamenti per i Distretto 13: l’estate 2024 sarà foriera di concerti che porteranno la band sui palchi di Marche ed Abruzzo per un tour all’insegna della più bella e divertente musica italiana ed internazionale dal 1950 ad oggi.

“Lo scorso anno ci siamo divertiti tantissimo alla sagra di Case di Coccia” aggiunge Marco Marini (uno dei chitarristi della band) “In questa edizione contiamo di fare ancora meglio”.

Sabato 29 giugno alle ore 18 sarà possibile seguire l’incontro di calcio “Italia – Svizzera” su maxi-schermo e poi – a seguire – il palco della sagra di Case di Coccia sarà appannaggio dei “Level Up”: una brillante party-band che proporrà musica da ballare partendo da brani degli anni ‘90 e giungendo al panorama contemporaneo, coinvolgendo tutti in un viaggio musicale che regalerà emozioni e tanto divertimento.

Domenica 30 giugno il telecomando dell’animazione sarà nelle mani di Elio Olivieri sound-designer: un performer dall’incommensurabile esperienza maturata tra le console delle discoteche e delle emittenti radio che saprà far vibrare le corde emotive degli ospiti.

Con la Sagra di Case di Coccia si parte venerdì 29 giugno: la proposta è veramente allettante anche perché è stata prevista l’animazione per bambini grazie alla collaborazione con l’Associazione Realtà Picene.

Gli stands saranno aperti alle ore 19 e poi, dalle 21.30 musica live con i Distretto 13: quando i Distretto 13 accendono gli strumenti non si sa mai quale sorpresa aspettarsi, sicuramente ci sarà da divertirsi.

