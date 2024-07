ASCOLI PICENO – Jazzap, il Festival diffuso del Piceno, si sposta ad Ascoli per tre giorni consecutivi di concerti. Sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 luglio le vie del centro storico e piazza del Popolo saranno animate dai concerti a ingresso gratuito di alcuni dei principali interpreti del jazz contemporaneo, creando un’atmosfera unica che fonde musica e storia.

Sabato 6 luglio, ore 21.30 in piazza del Popolo, il concerto a ingresso gratuito del quartetto “The Crossing” di Enzo Favata, un mix musicale fresco, con vibrafono ed elettronica, piano elettrico, synth, basso e batterie che creano atmosfere meravigliosamente leggere e vivaci per il sassofono e il clarinetto di Favata. Per interpretare queste nuove suggestioni e colori sonori, Favata ha chiamato il pianista e producer Fabio Giachino, al vibrafono Pasquale Mirra, considerato uno dei maestri di questo strumento. Completa il quartetto Marco Frattini alla batteria acustica ed elettronica.

Domenica 7 luglio, a partire dalle ore 20, le vie del centro storico si animano di tre street concert: il jazz combo di Fabio Fidanza, il trio di Michele Mazzocchi e la P-Funking Band. Alle 21.30 in piazza del Popolo, il quintetto del sassofonista Raffaele Casarano presenta “Ani’s Live”. Settimo album solista di Raffaele Casarano e pubblicato lo scorso dicembre dalla Tǔk Music, l’etichetta di Paolo Fresu, Anì è un’opera alla quale Casarano ha lavorato per 3 anni ed è dedicata alla figlia Anita Maria, nata all’inizio del 2022. Questa ispirazione rappresenta una svolta nel percorso artistico del sassofonista salentino e offre alla musica una inedita levità, come una festa, per proiettarla in una dimensione più spirituale/trascendentale. Accanto sal sax di Casarano, il pianoforte di Mirko Signorile, il basso di Gianluca Aceto, la matteria di Marco D’Orlando e le percussioni di Alessandro Monteduro.

Ultimo appuntamento della tre giorni ascolana, lunedì 8 luglio, 21.30 in piazza del Popolo, il concerto della Grande Orchestra Avion Travel e la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori. Conosciuti come la “piccola orchestra degli Avion Travel”, la storica formazione originaria di Caserta si presenta ad Ascoli con una formazione inedita, un sogno, una sfida, una presunzione, come loro stessi dichiarano: Dobbiamo umilmente ridimensionare la nostra presenza facendo largo, nelle nostre maglie, a giovani orchestrali che sapranno andare all’attacco, saremo come le ali sulle fasce che tirano via i difensori avversari per fare spazio ai propri mediani. Modificare il suono tornando alla scrittura pensata in origine, conservare l’espressione, fare riferimento ad una nobile tradizione che va trasmessa e tradita.

Grande è il desiderio finalmente di essere piccola moltitudine sul palco, per predicare il noi dopo tanta solitudine, e se il pubblico sarà come speriamo il nostro specchio, i nostri neuroni si accenderanno e ci imiteremo, anzi ci copieremo come insegnavano i grandi maestri.

Giunto alla terza edizione, Jazzap è ormai diventato un appuntamento fisso nel calendario culturale della città di Ascoli: una contaminazione di generi musicali, eventi culturali, paesaggi, luoghi e persone. Un invito a vivere insieme la ricchezza che nasce dall’incontro della cultura musicale e grandi artisti internazionali con le meraviglie del territorio. Dopo i successi delle due edizioni passate, JazzAP continua a portare artisti internazionali e occasioni di incontro tra le montagne, il mare, i borghi e le città del Piceno.

A partire dal 14 giugno e per oltre un mese e mezzo, fino al 30 luglio, i nomi del panorama musicale mondiale guidano l’onda di eventi che attraversa il territorio e incontra i paesaggi dei Sibillini e dei Monti della Laga, il mare della riviera adriatica, il travertino di Ascoli Piceno, la meraviglia sospesa dei borghi di collina, già cantati e apprezzati da artisti di tutto il mondo.

I concerti di Jazzap proseguono sabato 13 luglio a Ripatransone, alle 19,30 nella Scalinata di Via Margherita con il duo composto dal contrabbassista Jacopo Ferrazza e dalla cantante/chitarrista Simona Severini e alle 21.30 in Piazza XX Settembre con il Mark Lettieri Group.

Il 20 luglio, a Rotella, sotto la Torre dell’Orologio alle ore 20.00, è la volta della violoncellista e cantante irlandese Naomi Berrill, che presenta in trio il suo ultimo album Inish.

Domenica 21 luglio ore 20:00, al Belvedere Balzo di Montegallo il concerto dedicato al genio musicale di Jelly Roll Morton della sassofonista e cantante altoatesina Helga Plankensteiner. Sabato 27 luglio, ore 20.00 a Force, al Belvedere di Quinzano, della pianista, cantante e compositrice cubana Jani McPherson. Domenica 28 luglio alle 21.30, in piazza di Paggese ad Acquasanta Terme, il quartetto statunitense The Bad Plus.

Chiude l’edizione 2024 di JazzAp, martedì 30 luglio in Piazza Peretti a Grottammare, ore 21.30, il concerto del duo composto dal pianista e fisarmonicista Antonello Salis e dal sassofonista Stefano Cocco Cantini.

