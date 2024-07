Legambiente e Bottega del Terzo settore continueranno a lavorare nelle prossime settimane per aggregare le proposte emerse, per quanto possibile, sino a raggiungere l’obiettivo di indicare le priorità progettuali da realizzare per ogni area tematica

ASCOLI PICENO – Il 2 e il 3 luglio si sono svolti, presso la Bottega del Terzo Settore, i primi due incontri dei tavoli di lavoro dedicati alla progettazione partecipata per la riqualificazione dell’area ex SGL Carbon. L’ambizioso progetto che mira a trasformare l’ex sito industriale in uno spazio innovativo, sostenibile e fruibile da tutta la comunità.



A febbraio, con l’avvio del Forum di progettazione partecipata, grazie al Protocollo d’intesa sottoscritto tra Legambiente e Comune di Ascoli Piceno, era stato aperto uno sportello online attraverso il quale associazioni, cooperative, cittadini e imprese potevano inviare progetti e proposte. Un’iniziativa chiave per coinvolgere attivamente la comunità nel processo di bonifica e riqualificazione di un’area significativa della città, grazie alla quale sono state raccolte 36 proposte progettuali entro la scadenza prevista del 23 giugno.

I tavoli di lavoro, che hanno visto la partecipazione attiva di cittadini, esperti professionisti, associazioni locali, cooperative, rappresentanti istituzionali e altri stakeholder, sono stati organizzati in quattro aree tematiche, sulla base dei progetti presentati e delle linee guida per il Masterplan dell’area emerse durante l’incontro organizzato dal Forum lo scorso 19 aprile. L’obiettivo, raggiunto, dei due pomeriggi di incontro, sia nei gruppi di lavoro che nelle plenarie, è stato quello di condividere le proposte, raccogliere suggerimenti e stimolare sinergie utili per sviluppare progetti e destinazioni di aree da proporre per il futuro Masterplan dell’ex Sgl Carbon.



Con questa iniziativa, gli enti promotori del Forum per la Progettazione Partecipata, amministrazione comunale, Legambiente e Bottega del Terzo Settore, intendono garantire un processo di progettazione inclusivo e trasparente, valorizzando le competenze, le esperienze e i punti di vista di tutti i partecipanti.



La collaborazione tra Bottega del Terzo Settore e Legambiente ha consentito accompagnare processi di comunità nel campo della progettazione con risvolti sociali e ambientali, economici e culturali, in 4 diversi tavoli di lavoro dove sono stati affrontati diversi temi chiave relativi alla riqualificazione dell’area ex SGL Carbon, tra cui Aree Verdi, Impianti Sportivi, Arte, Cultura, Progetti sociali e Innovazione Tecnologica.



Il partenariato, inoltre, si è arricchito della nuova collaborazione con il Master Internazionale di secondo livello in gestione del progetto architettonico e urbano della Facoltà di architettura dell’Università “La Sapienza” di Roma.



I lavori son o stati aperti martedì 2 luglio dai saluti del Presidente della Fondazione Carisap, Maurizio Frascarelli e dal Presidente della Bottega del Terzo Settore, Marco Regnicoli, che ha partecipato anche ai tavoli di lavoro. Durante le due sessioni plenarie sono stati restituiti gli esiti della discussione all’interno dei singoli tavoli e approfondite, con il delegato del Sindaco Giuseppe Cinti e la delegata della società Restart, Roberta Faraotti, le prossime tappe del Forum. Dal delegato del Sindaco è arrivata la soddisfazione per i lavori svolti e conferma dell’impegno da parte dell’amministrazione comunale nell’analisi delle proposte progettuali elaborate nell’ambito del Forum per l’elaborazione del Masterplan.



Secondo la delegata di Restart, intervenuta anche nella plenaria conclusiva, “la riqualificazione dell’area ex SGL Carbon rappresenta una grande opportunità per la nostra città. Grazie alla collaborazione e all’impegno di tutti, possiamo trasformare questa area in un luogo che rispecchi le esigenze e i desideri della nostra comunità”.

Tra i partecipanti ai tavoli sono già emerse importanti sinergie possibili tra i diversi progetti presentati, che verranno condivise con tutti gli aderenti al Forum. Legambiente e Bottega del Terzo settore continueranno a lavorare nelle prossime settimane per aggregare le proposte emerse, per quanto possibile, sino a raggiungere l’obiettivo di indicare le priorità progettuali da realizzare per ogni area tematica, grazie alle quali il Forum sarà in grado di contribuire alla co-determinazione delle destinazioni previste del Masterplan. La scheda di sintesi, con le priorità e proposte, sarà approfondita sia con l’amministrazione comunale che con la società Restart, anche in vista della definizione del piano di bonifica dell’area ex Sgl Carbon.

