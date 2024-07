UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO – “Colline a Vapore” è un progetto sviluppato dall’Unione Comuni Vallata del Tronto nell’ambito del festival interregionale e internazionale del teatro per ragazzi e famiglie denominato Marameo Festival.

La manifestazione nasce nel 2016 come progetto interregionale, alla sua ottava edizione (2024) vede insieme ben sei Regioni Italiane: Abruzzo Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Puglia, con un adesione che si attesta attorno ai quaranta Comuni. Con i suoi centocinquanta eventi di spettacolo, oltre a laboratori, incontri, mostre, progetti speciali, è oggi la più grande festa del teatro per le nuove generazioni che si tiene in estate nel nostro Paese. In questo ambito la Regione Marche funge, attraverso la società “Proscenio Teatro srls”, da coordinatrice e ideatrice dell’intera rete, avvalendosi della direzione artistica di Marco Renzi, operatore professionale con oltre quarant’anni di esperienza nel campo del teatro ragazzi italiano.

In questo ambito si inserisce già dal 2022 il progetto specifico curato dall’Unione Comuni Vallata del Tronto e denominato COLLINE A VAPORE, un’iniziativa che vede coinvolti tutti i sette Comuni dell’Unione e che si colloca a cavallo tra cultura, socialità e turismo. Sono sette nell’edizione 2024 le giornate di iniziativa che abbracceranno altrettanti splendidi borghi iscritti nel paesaggio infinito e collinare della vallata del fiume Tronto. COLLINE A VAPORE è un invito a visitare questi luoghi, a conoscerli, per scoprire il piacere delle loro vie e piazze, delle tipicità gastronomiche, con uno sguardo una volta tanto libero dalla fretta a cui spesso la vita quotidiana ci costringe. Questo il senso chiuso nel titolo del progetto.

Accanto all’aspetto turistico c’è poi quello culturale con una rete di spettacoli tutti rivolti alle nuove generazioni e alle loro famiglie. Compagnie provenienti da tutta Italia porteranno storie appassionanti, utilizzando un ventaglio di creatività davvero unico: attori, pupazzi, burattini, danza, videoproiezioni, circo teatro, una miriade di invenzioni per raccontare mille storie, le stesse che da sempre ci emozionano e che si debbono ascoltare vicini, grandi e piccoli, perchè in questo sta tanta della loro forza e capacità comunicativa. COLLINE A VAPORE è in sintesi un evento che sta certamente nel turismo, nello spettacolo e nella cultura ma che con altrettanta certezza si iscrive nella crescita, nella formazione e nella socialità, avendo al centro del suo agire la famiglia, con tutto ciò che questo significa e comporta.

Di seguito il calendario

