SPINETOLI – Confermate le feste organizzate dai comitati di Spinetoli, Pagliare e San Pio X, “Pi(a)neta, Nessun Dorma e “L’arte non è Acqua”. Tornano le serate del giovedì al centro storico con il Club dei lettori, Il ballo della Pupa e la festa di San Rocco del 16 agosto. È in corso al centro Sportivo Renè Vagnoni il torneo calcio a 8 ed è in calendario il Teatro per bambini per il giorno 8 agosto.

Si rinnova anche per questa stagione la possibilità di visitare il polo museale di Spinetoli dal giorno 11 luglio all’8 settembre. Inoltre al Belvedere Divino continuerà a ospitare il 18 luglio ed il primo agosto le serata del progetto “Mangia, bevi, dipingi al Belvedere”.

Sono previste per tutti i lunedì di luglio cene “Spizzica il Piceno” presso il frantoio Silvestri Rosina.

Il 9 agosto torna il grande concerto di Piazza Kennedy che quest’anno vedrà l’esibizione di Achille Lauro.

Di seguito il calendario completo degli eventi

