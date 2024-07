CASTORANO – Con l’insediamento, avvenuto questa mattina, 8 luglio, del dottor Pietro Quinci quale nuovo farmacista che opererà presso la Farmacia comunale di Castorano, si chiude definitivamente la querelle che nelle scorse settimane ha animato la politica amministrativa castoranese.

“Mi auguro che con l’insediamento del dottor Pietro Quinci quale nuovo farmacista – la dichiarazione di Rossana Cicconi – si ponga la parola fine ad una polemica sterile quanto pretenziosa, con i consiglieri di opposizione più interessati alla propria visibilità mediatica che al bene del paese e dei suoi cittadini”.

“La Farmacia comunale è il nostro fiore all’occhiello, un servizio che riteniamo basilare per tutti i cittadini Castoranesi e principalmente per gli anziani e per quanti non hanno la possibilità di muoversi agevolmente fuori dal paese. Un servizio tiene – a ribadire il sindaco di Castorano – che non è mai stato in forse, dopo che il dottor Seghini ha lasciato per altro lavoro, e che noi abbiamo intenzione non solo di mantenere ma di potenziare, nell’ottica di offrire altre opportunità ad esso collegate”.

