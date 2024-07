Non sarà necessaria la prenotazione e non sono previsti posti a sedere. Agli accessi della piazza sarà presente il personale incaricato alla vigilanza

ASCOLI PICENO – Manca poco all’atteso appuntamento in Piazza del Popolo con “Russell Crowe & The gentlemen barbers”, in programma giovedì 11 luglio alle ore 21.30 a ingresso libero.

Sono state definite le modalità di accesso: le porte si apriranno alle ore 19, a seguito di una bonifica della piazza. Non sarà necessaria la prenotazione e non sono previsti posti a sedere.

Agli accessi della piazza sarà presente il personale incaricato alla vigilanza, che monitorerà il raggiungimento della capienza fissato dalle autorità preposte alla sicurezza pubblica.

