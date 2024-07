ASCOLI PICENO- Il calendario della Serie C NOW s.s. 2024-25 sarà reso noto sui canali social della Serie C NOW lunedì 15 luglio, alle ore 11:00. Ad annunciarlo il Presidente della Lega Pro Matteo Marani nel corso dell’Assemblea tenutasi questa mattina nella sede di Firenze.

Tutto pronto, dunque, per l’inizio della prossima stagione, che prenderà ufficialmente il via nel weekend del 25 agosto.

