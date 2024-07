Il noto attore neozelandese è nel capoluogo e vaga per le rue prima di esibirsi con la sua band nel tanto atteso concerto. Selfie con cittadini e turisti

ASCOLI PICENO – Il personaggio più atteso dell’estate 2024 nella città delle Cento Torri è qui.

Russell Crowe è arrivato ad Ascoli Piceno.

Il noto attore, anche musicista e cantante, è salito nella tarda mattinata dell’11 luglio sul palco in allestimento di piazza del Popolo dove si esibirà stasera in concerto con la sua band, The Gentlemen Barbers.

Qualche saluto ai presenti e poi il neozelandese si è dileguato per le rue, raggiungendo probabilmente l’hotel.

Ma poco dopo è ritornato in piazza per un nuovo sopralluogo con organizzatori e tecnici concedendosi, alla fine, moltissimi selfie con cittadini e turisti.

