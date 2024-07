Successo per l’iniziativa promossa da Unione Montana del Tronto e Valfluvione, sostenuta dalla Regione Marche (con Fondi POC Marche 2014-2020), nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), e dalla Fondazione Carisap, in collaborazione con il Gal Piceno e con il Liceo “F. Stabili-E. Trebbiani”

ASCOLI PICENO – 60 ore di formazione tra seminari e laboratori, oltre 460 partecipanti agli incontri, 9 tra docenti e facilitatori e 8 argomenti trattati da settembre 2023 a giugno 2024, tra i quali il nuovo codice degli Appalti Pubblici, la legge di Bilancio 2024 , il Regolamento UE 679/2026: Privacy e trattamento dati, la programmazione Europea, tra rendicontazione e monitoraggio dei fondi strutturali e i Partenariati Pubblici Privati.

Questi e molti altri sono i numeri, i temi e i risultati di cui si è discusso ieri, dalle ore 17 presso la Bottega del Terzo Settore ad Ascoli Piceno, nel presentare gli esiti e le prospettive future di “Capacity Building Piceno”, l’iniziativa di formazione gratuita finalizzata al rafforzamento della capacità amministrativa per una nuova classe dirigente del territorio delle Aree Interne. Il progetto “Capacity Building Piceno” è promosso dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e sostenuto dalla Regione Marche (con Fondi POC Marche 2014-2020), nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), e dalla Fondazione Carisap, in collaborazione con il Gal Piceno e con il Liceo “F. Stabili-E. Trebbiani”.

Quella di ieri è stata di certo un’occasione per discutere dei risultati raggiunti dal progetto ma anche per scoprire future opportunità di formazione già in programma, ascoltare il punto di vista dei rappresentanti delle istituzioni del territorio, le esperienze dei soggetti promotori e attuatori dell’iniziativa “Capacity Building Piceno”, e dei partecipanti agli incontri formativi. E rilevanti sono stati i numeri e i risultati di questo percorso che fa della formazione un’importante leva per rafforzare il territorio delle aree interne, attraverso chi nei e per i luoghi dell’entroterra opera negli ambiti più disparati tra pubblico, privato o terzo settore, quindi amministratori o portatori di interesse del territorio, quali diretti interlocutori rispetto all’attività di pianificazione e programmazione a livello locale.

Ad alternarsi ieri con considerazioni ed esperienze da e per i territori sono stati: Daniele Tagliabue (Vice Presidente Fondazione Carisap), Luciano Agostini (Presidente Gal Piceno), Arturo Verna (Dirigente Scolastico Liceo Stabili – Trebbiani), Giuseppe Amici (Presidente Unione Montana del Tronto e Valfluvione e Presidente Uncem Marche), Marco Regnicoli (Presidente Bottega del Terzo Settore), Fabio Renzi (Segretario Generale Fondazione Symbola), Daniel Matricardi (Sindaco di Montalto delle Marche), Andrea Pellei (Autorità di gestione Programmi FESR e FSE della Regione Marche), e Guido Castelli (Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016).

“Il progetto Capacity Building Piceno ha fatto riscontrare un’ottima partecipazione e incontri di formazione di altissimo profilo. Questi risultati ci danno fiducia per il futuro perché vuol dire che ciò che stiamo facendo è apprezzato e utile. Non dobbiamo però fermarci, anzi dobbiamo impegnarci sempre di più, soprattutto per rafforzare la rete tra i soggetti protagonisti e attuatori di questo processo così virtuoso per le Aree Interne. Sono quindi fiero che le Aree Interne Picene, nell’ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne, siano promotrici di questo progetto, che sarebbe però impossibile senza l’impegno di dipendenti e professionisti che ogni giorno ci accompagnano in questo percorso. Quindi a loro va il mio primo ringraziamento, oltre a ricordare il fondamentale supporto dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione – che rappresento come Presidente -, la Regione Marche, la Fondazione Carisap, il Gal Piceno e il Liceo “F. Stabili-E. Trebbiani: tutti partner di eccezionale valore” – dichiara Giuseppe Amici, portavoce delle Aree Interne Picene, nonché presidente dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e presidente di Uncem Marche.

