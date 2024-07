ASCOLI PICENO – Un partecipato incontro formativo sulla conduzione del compostaggio domestico si è tenuto martedì 9 luglio a Palazzo dei Capitani ad Ascoli.

Un appuntamento organizzato dall’Amministrazione Comunale, propedeutico all’iscrizione degli interessati all’Albo comunale dei compostatori, che ha visto la presenza dell’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi, del presidente di Ascoli Servizi Comunali, Andrea Zambrini, del dirigente e della funzionaria del Servizio Ambiente, Maurizio Piccioni e Sara Massoni.

Il corso è stato tenuto da Cristina Farnesi dell’associazione “Marche a Rifiuti Zero” e ha visto la partecipazione di 60 persone, che nei mesi scorsi hanno risposto a uno specifico avviso pubblico presentando domanda per essere inseriti nel costituendo Albo comunale.

L’iniziativa è prevista dal Regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico, approvato dall’Amministrazione con delibera consiliare n. 54 del 17/12/2019, in esecuzione delle normative vigenti in materia. L’obiettivo è favorire la diffusione della pratica del compostaggio domestico quale prassi di corretta gestione degli scarti organici, finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero in sito.

La giunta comunale, con delibera n.468 del 12/12/2023, ha approvato l’istituzione dell’Albo, che verrà formalizzata nei prossimi mesi dopo che saranno state concesse in comodato gratuito (a coloro che ne avevano fatto richiesta) le 30 compostiere, che a breve saranno rese disponibili dalla società partecipata Ascoli Servizi Comunali.

“L’istituzione dell’Albo – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – certifica l’impegno di questa Amministrazione per una gestione dei rifiuti sempre più sostenibile. In questo caso si impegna in prima persona il cittadino, che con l’attività di compostaggio riesce a ridurre la quantità di rifiuti prodotta e contribuisce all’obiettivo di una città sempre più green”. L’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi, ha aggiunto: “Si tratta di un percorso culturale che si snoda attraverso la sensibilizzazione dell’utenza verso certe tematiche. La risposta all’avviso pubblico è stata positiva, come pure la partecipazione all’interessante corso a Palazzo dei Capitani: siamo convinti che questa sia la strada giusta da percorrere”.

