ASCOLI PICENO – “Un impegno di oltre 50mila euro di fondi propri, che l’Amministrazione comunale ha voluto mettere in campo come segnale tangibile di sostegno alle famiglie. Una somma che permetterà a 275 richiedenti (solo 12 le domande escluse) di ottenere un contributo per i centri estivi dei loro figli”.

Così l’Arengo in una nota stampa giunta in redazione il 15 luglio. La graduatoria è stata pubblicata oggi sul portale comunale e i beneficiari potranno usufruire di un rimborso fino a quattro settimane per bambino, con importi diversi a seconda delle fasce di reddito Isee di appartenenza stabilite nell’avviso pubblico.

“La scelta di destinare 50.510 euro di fondi comunali ai voucher per i centri estivi – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – rientra nella volontà di aiutare le famiglie nella gestione dei figli e di permettere ai bambini di avere un’opportunità di crescita e svago durante questi mesi”.

“Si tratta di un tassello di un pacchetto più ampio messo in campo dall’Amministrazione – ha aggiunto l’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni – che accompagna le famiglie durante la vita dei loro figli. Abbiamo posto grande attenzione alla disabilità, attraverso un extra bonus a settimana; per i bambini con disabilità gravissima sono state realizzate due progettualità ad hoc, con i quali si allargano i fronti di intervento dell’Amministrazione”.

