ASCOLI PICENO- Marco Bertini e Simone Campagna si sono presentati oggi pomeriggio ai media nella sala stampa del Picchio Village.

Marco Bertini ha raccontato la trattativa che lo ha portato in bianconero: “Ci sono stati contatti fra il Direttore Sportivo Righi e il mio procuratore, il DS lo conoscevo dall’anno scorso a Ferrara, non ho avuto esitazione a venire qui. Mi sto trovando bene coi ragazzi e con tutto lo staff, qui si sta bene, il centro sportivo è bello, sta procedendo tutto al meglio.

E’ prematuro parlare di obiettivi, ci alleniamo da tre giorni, ancora non conosco benissimo i ragazzi e il gruppo, il primo obiettivo è fare bene la preparazione e arrivare pronti all’inizio del campionato. Mister Carrera non lo conoscevo, è preparato, scherza e ci fa vivere gli allenamenti in maniera leggera, ma, allo stesso tempo stiamo lavorando duro, fatichiamo ogni giorno per arrivare subito in condizione. E’ vero, lo scorso anno ho avuto un infortunio, che però è acqua passata, sono trascorsi tre o quattro mesi, già alla fine della scorsa stagione ero tornato a disposizione, sto bene, al 100%”

Sulle sue caratteristiche: “Mi piace avere la palla fra i piedi, gestire la fase di possesso, dettare i tempi, calciare, sia da fermo che in movimento, quando c’è la possibilità di arrivare al tiro o battere un calcio di punizione sono sempre pronto. In un centrocampo a tre ho fatto sia la mezzala che il play davanti alla difesa, dipende dalle richieste del Mister”.

In conclusione Bertini ha commentato il debutto in campionato con la Spal, sua ex squadra: “Mi farà piacere rivedere i compagni dello scorso anno, ora penso a fare bene con l’Ascoli e a vincere quella partita”.

Queste le dichiarazioni di Simone Campagna:

“Sono felicissimo di essere arrivato in questa piazza, il procuratore mi aveva detto che su di me c’erano alcune squadre, ma, quando ho sentito Ascoli, ho detto subito ‘è qui che devo andare’, è una piazza storica, qui sono cresciuti tanti calciatori e d’istinto ho detto ‘vado lì’.

Il ruolo che prediligo è la mezzala, mi piace molto inserirmi, farmi trovare fra le linee, attaccare la porta e fare gol, posso giocare anche in un centrocampo a due, l’anno scorso l’ho fatto, quindi mi adatto alle esigenze del Mister. Dopo due anni in Serie D fatti molto bene, penso d’essere pronto per questa nuova avventura in C, è il momento giusto. In questi giorni di lavoro ci stiamo conoscendo, siamo tanti giovani, quindi abbiamo molta vivacità e fame, vogliamo fare bene. Conosco Tirelli, anche a Ravenna eravamo insieme dal primo giorno di ritiro, è un ragazzo fantastico, in campo dà tutto, l’anno scorso ha segnato 14 gol, è un buonissimo attaccante, anche in B potrebbe fare la differenza.

So che qui fra i tifosi c’è amarezza e delusione per la retrocessione, ma pensiamo a lavorare forte, non so dove possiamo arrivare, è ancora troppo presto, dovremo essere pronti intanto per la Coppa Italia. Qui ho trovato calciatori che hanno fatto categorie importanti, ci danno consigli anche durante gli allenamenti e questo può aiutare. Non so oggi com’è il salto dalla D alla C, potrò dirlo più avanti, in allenamento il livello è un po’ più alto, ma è normale.

Il girone B ha tante squadre di valore, nessuna da prendere sotto gamba, cercheremo di essere pronti per la Spal. Il mio obiettivo? Vivo giorno per giorno, il mio obiettivo oggi è andare forte in allenamento, ora penso solo a integrarmi nel gruppo e fare bene”.

