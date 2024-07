L’evento, giunto all’’undicesima edizione, è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti di questo meraviglioso prodotto della montagna che viene offerto in molteplici ricette e specialità

ACQUASANTA TERME – Prosegue senza sosta il tour estivo dei “Distretto 13” che sabato 20 luglio saranno in scena ad Acquasanta Terme per l’undicesima edizione del “Festival del fungo porcino” organizzato dalla Pro Loco Acquasanta Terme.

L’evento, giunto all’’undicesima edizione, è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti di questo meraviglioso prodotto della montagna che viene offerto in molteplici ricette e specialità, in un’atmosfera cordiale e festosa, animata da spettacoli e musica dal vivo.

In tale contesto si inseriscono i due concerti in programma per l’edizione 2024: sabato 20 luglio in scena il “Distretto 13 rock party”, più di un concerto, un’esperienza musicale durante la quale ogni spettatore diventa protagonista di un viaggio ideale tra epoche e generi musicali, cantando e ballando i più grandi successi italiani ed internazionali dal 1950 ad oggi, arrangiati e proposti secondo lo stile “Distretto 13” e suonati praticamente senza soluzione di continuità. Due ore e mezza di musica da cantare e ballare insieme tra un piatto ghiotto ed un calice di buon vino.

Domenica 21 luglio saliranno sul palco i “Due Acoustic”: la formazione composta da Morena Contini alla voce e Sandro Di Nino alla chitarra acustica proporrà uno spettacolo coinvolgente e raffinato con brani inediti e cover del cantautorato italiano ed internazionale oltre ad alcune perle musicali costituite da capolavori del blues e rock-ballad.

Il “Festival del fungo porcino” di Acquasanta Terme si conferma un evento particolarmente allettante sia per i cultori del buon cibo che per gli amanti della musica suonata realmente “dal vivo. La location, oltre alle ben note attrattive turistiche, può offrire un clima estremamente piacevole per trascorrere una splendida serata in questa torrida estate.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.