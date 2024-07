Il 24 agosto, sempre ad Accumoli, ci sarà comunque il bis con un percorso che toccherà anche Illica e Fonte del campo. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com

ACCUMOLI – Le ricchezze artistiche, storiche, architettoniche, culturali, naturalistiche e ambientali di Accumoli hanno fatto di nuovo centro attirando l’attenzione di una nuova “Camminata sportiva nei luoghi del sisma”.

All’iniziativa organizzata da U.S. Acli Marche Aps e U.S. Acli Rieti, col sostegno e il contributo della Fondazione Varrone – Cassa Di Risparmio di Rieti, con il patrocinio del Comune di Accumoli, hanno infatti partecipato persone provenienti da Abruzzo, Lazio e Marche entusiaste di conoscere meglio luoghi dove le ferite del sisma sono ancora evidenti, ma luoghi di sicuro interesse.

Particolarmente apprezzata è stata anche la camminata verso il Santuario Mariano della Madonna delle Coste utile per svolgere quell’attività fisica all’aperto di cui si ha sempre maggiore necessità per avere un buono stato di salute e per conoscere ancora di più la storia di Accumoli e gli eventi che vi sono accaduti nel corso dei secoli.

L’evento organizzato ad Accumoli fa seguito a tanti altri che U.S. Acli Marche Aps ha promosso in comuni del cratere del sisma 2016/2017 come Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Montegallo e Venarotta, ma stata è la prima volta nel territorio della Regione Lazio.

