Il Collegio Arbitrale ha respinto nella giornata il ricorso presentato dall’Ascoli e ha condannato il club bianconero a risarcire i danni al difensore centrale perché non gli è stato permesso di allenarsi con la squadra dopo il recupero dall’infortunio a metà del girone di ritorno.

Il giocatore mai stato preso in considerazione e mai sceso in campo per infortunio ha scritto in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram: ”Finalmente è arrivato il giorno, il giorno che evidenzia la verità. Purtroppo sono dovuto stare in silenzio fino ad ora! Mi dispiace tanto per l’Ascoli e tutti i suoi tifosi per come è andato l’anno scorso! Alcune persone hanno provato a farmi del male ma non ci sono riuscite, ero disponibile per giocare da mesi ma non mi è stato permesso, mi hanno fatto restare per 3 mesi allenare in palestra con divieto di uscire e allenarmi con i compagni! Questa giustizia è il minimo ma ora volto la pagina e continuo a divertirmi facendo quello che amo, il calcio!”.