ASCOLI PICENO – Regolamentazione della circolazione stadale in occasione della decorazione propiziatoria di ponti e sedi viabili nell’ambito dei Sestieri della Quintana.

Con l’Ordinanza dirigenziale 479 del 25 luglio 2024 l’Amministrazione comunale di Ascoli dispone di istituire il senso unico alternato a mezzo movieri/semaforo e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, nelle corsie di marcia interessate, in tempi differenziati alla decorazione propiziatoria:

dalle ore 23:00 del giorno 26 luglio alle ore 06:00 del giorno 28 luglio p.v

Viale Treviri(spazio antistante la sede del Sestiere Porta Romana) – Sestiere di Porta Romana

– Deviazione del traffico veicolare proveniente da Ovest in via Oberdan

dalle ore 23:00 del giorno 27 luglio alle ore 06:00 del giorno 28 luglio p.v.Ponte Cartaro – Sestiere Porta Cartara

– Deviazione del traffico veicolare proveniente da Est in via Lungo Castellano;

dalle ore 23:00 del giorno 01 agosto alle ore 06:00 del giorno 02 agosto p.v.Ponte Romano – Sestiere Porta Solestà

– Deviazione del traffico veicolare proveniente da via Tamburini in piazza Ventidio Basso con direzione Ovest (direzione via Cairoli)

dalle ore 23:00 del giorno 02 agosto alle ore 06:00 del giorno 03 agosto p.v.Ponte Nuovo – Sestiere Porta Tufilla

– Deviazione del traffico veicolare proveniente da Nord in via Montegrappa e segnaletica recante “accesso al Centro Storico da porta Maggiore”

dalle ore 14:00 alle 24:00 del giorno 02 agosto in piazza Roma lato Ovest e dalle 00:00 alle 06:00 del 03 agosto p.v

Piazza Roma corsia di scorrimento lato Sud – Sestiere Sant’Emidio

– Garantire sempre il transito veicolare deviando il traffico all’interno di piazza Roma

In caso di impossibilità ad effettuare i lavori causa avverse condizioni meteo la suddetta disposizione avrà valore anche con una data successiva.

Dispone altrsì di imporre le stesse limitazioni alla circolazione veicolare nel suddetto tratto viabile per procedere alla rimozione della pittura propiziatoria e per il tempestivo ripristino della segnaletica orizzontale, tale intervento è a carico del Servizio Manutenzione Stradale con utilizzo di idro pulitrice a caldo. L’ufficio segnaletica provvederà successivamente al ripristino della segnaletica orizzontale.

