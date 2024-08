“Questo evento è un’opportunità unica per comprendere meglio la complessità della situazione in Turchia – conclude l’assessora alla Cultura, Marica Cataldi, attraverso le voci di coloro che la vivono e la studiano”

OFFIDA – Appuntamento culturale.

Lunedì 5 agosto alle ore 21, presso il Piazzale Olindo Pasqualetti (Santa Maria della Rocca), si terrà un evento culturale di grande rilevanza, incentrato sulla complessa situazione politica e sociale della Turchia. La serata prevede la presentazione del libro “L’Altra Turchia” di Massimo D’Angelo e la proiezione del documentario “La Rivoluzione di Ayten”, girato dalla giornalista Eliana Riva e prodotto dalla testata giornalistica Pagine Esteri.

Il libro dell’offidano D’Angelo, ricercatore di Relazioni Internazionali presso l’Università di Loughborough (Regno Unito), pubblicato dalla casa editrice Spring Edizioni nella collana Topkapi, diretta dal giornalista Michele Giorgio, offre un ritratto dettagliato della città di Istanbul. Simbolo di una Turchia che si apriva al mondo, Istanbul è stata testimone di cambiamenti significativi negli ultimi anni, specialmente sotto la guida di Erdoğan. D’Angelo ripercorre le principali vicende del Paese, descrivendo i luoghi di libertà che si restringono e quelli di resistenza che ancora persistono.

Il documentario “La Rivoluzione di Ayten” racconta invece la tragica e coraggiosa storia di Ayten Ozturk, una donna rapita e torturata per sei mesi nei centri segreti di detenzione in Turchia, e recentemente condannata a due ergastoli per aver denunciato gli abusi del regime. Attraverso numeri, testimonianze e denunce delle organizzazioni per i diritti umani, il documentario offre uno sguardo profondo sulla repressione e le punizioni giudiziarie riservate agli oppositori politici in Turchia. Le testimonianze di tre madri, Aysel Dogan, Hatun Polat e Gulgan Top, che hanno visto i propri figli uccisi o arrestati dalla polizia, danno un volto umano alla tragedia.

“Questo evento è un’opportunità unica per comprendere meglio la complessità della situazione in Turchia – conclude l’assessora alla Cultura, Marica Cataldi, attraverso le voci di coloro che la vivono e la studiano. La storia di Ayten Ozturk e le vicende narrate nel libro di Massimo D’Angelo sono testimonianze potenti di resistenza e coraggio. Vi aspettiamo numerosi per una serata di riflessione e approfondimento su temi di grande attualità e importanza”.

