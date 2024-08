ACQUASANTA TERME – Acquasanta Terme avrà una nuova area camper. L’Ufficio Speciale Ricostruzione, infatti,

ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di stalli per la sosta nella zona dell’ex campo

sportivo di Arli. L’importo previsto è di 97.200 euro, con il Comune piceno nelle vesti di soggetto

attuatore.

«Il rilancio dei territori del cratere passa anche dall’accoglienza turistica che sono in grado di offrire –

spiega il commissario alla ricostruzione Guido Castelli -. È nostra ferma convinzione portare avanti una

visione di futuro orientata verso la comunità, accogliente, aperta e sostenibile, e di mettere in condizione

questi luoghi che tanto hanno sofferto di sfruttare appieno le proprie potenzialità».

«Ecco un’altra opera che migliora il servizio di ricettività di Acquasanta, appositamente realizzata in una

frazione per coinvolgere sempre più l’intero territorio. – aggiunge il sindaco Sante Stangoni-. Nell’area ci

saranno anche delle bike elettriche e colonnine di ricarica per il trasporto nel capoluogo».

Nello specifico, si tratta di un finanziamento compreso nell’ordinanza numero 77,

denominata “Procedure per l’individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità

turistiche nelle nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del

24 agosto 2016”.

Tra gli scopi che intende promuovere, c’è appunto la messa in opera di aree

attrezzate per la sosta temporanea ed il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di

pernottamento nei comuni del centro Italia colpiti dal terremoto. L’intervento prevede la realizzazione

di nove piazzole con nuove pavimentazioni, linea elettrica, idrica, tubature di scarico del pozzetto di

servizio, pozzetto di scarico autopulente, installazione di impianto di illuminazione con nuovi lampioni,

installazione di due colonnine per il rifornimento di elettricità dei mezzi ed installazione di una colonnina

per il rifornimento idrico dei mezzi.

Sempre in materia di aree camper, nell’Ascolano sono partiti i lavori sia a Pretare che a Pescara del

Tronto, frazioni del territorio di Arquata del Tronto. Nel primo caso si tratta di un progetto da 18

piazzole, viabilità interna e spazi verdi per un importo di 240.000 euro. Nel secondo, invece, l’importo

totale è di 284.000 euro per 30 piazzole e, anche in questo caso, viabilità interna e verde.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.