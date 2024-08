Fino al 24 settembre si svolgeranno lezioni gratuite di Taijiquan e Qigong tenute dal maestro Raffaele Tassone presso il parco comunale di via Olimpica a San Silvestro

ASCOLI PICENO – Stanno proseguendo le attività del progetto “Castorano e lo sport 2024” realizzato dal Comune di Castorano in collaborazione con U.S. Acli provinciale Aps.

Fino al 24 settembre si svolgeranno lezioni gratuite di Taijiquan e Qigong tenute dal maestro Raffaele Tassone presso il parco comunale di via Olimpica a San Silvestro. L’iniziativa viene realizzata ogni martedì dalle 19 alle 20 in collaborazione con Circolo Acli Romero e ASD Sen Dao. Le lezioni sono finalizzate a promuovere opportunità di movimento per cittadini di ogni età ed invitarli ad occuparsi della propria salute.

Presso il Parco Campo Fiera in Viale Europa ogni mercoledì dalle 19 alle 20 fino al 28 agosto, invece, si svolgeranno lezioni gratuite di yoga tenute dai tecnici di Centro Hara – Scuola di yoga. Per partecipare occorre portare un tappetino o un asciugamano.

La partecipazione alle attività è gratuita ma è necessaria la preiscrizione con un messaggio al numero 3442229927 a cui è possibile rivolgersi anche per informazioni.

