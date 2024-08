Un corso di laurea che spazia dall’Arte digitale per passare dall’editing video fino alle applicazioni e possibili implementazioni dell’intelligenza artificiale in ambito artistico

ASCOLI PICENO – Frida Art Academy apre la prima Triennale in Alta Formazione artistica di Ascoli Piceno. Un corso moderno di estrema avanguardia, fiore all’occhiello, nei percorsi didattici legati all’Arte, degli enti di formazione in ambito nazionale, il corso A.D.A.V.: Applicazioni Digitali delle Arti Visive.

Un corso di laurea che spazia dall’Arte digitale per passare dall’editing video fino alle applicazioni e possibili implementazioni dell’intelligenza artificiale in ambito artistico, un percorso completo anche delle sue espressioni umanistiche con cattedre quali: Psicologia e percezione della forma, Storia dell’arte contemporanea, Estetica, Fenomenologia dell’Arte contemporanea, storia e metodologia della critica d’arte. Uno splendido piano di studi tenuto da luminari di ambito internazionale sulle nuove frontiere dell’Arte contemporanea.

Il corso nasce da un accordo tra la libera Accademia Ascolana e l’Istituto Pantheon: ente specializzato nell’Innovation Design e Technology che sceglie la Frida come partner per le applicazioni di tale campo in ambito artistico.

“L’accordo fra i nostri due enti formatori porterà ad Ascoli un grande corso di laurea. Lavoriamo a questo progetto da un paio di anni e finalmente abbiamo raggiunto questo splendido traguardo. I nostri giovani potranno iscriversi per l’anno accademico 2024/25 ad un corso di laurea in Alta Formazione Artistica ad Ascoli Piceno. Con questa convenzione regaliamo il proseguimento didattico e di formazione ai ragazzi che usciranno dal Liceo Artistico potendo laurearsi nella nostra città.”

“Lusingati sicuramente dalla scelta di un importante istituto come quello romano, con sede anche a Milano e, da non tralasciare per gli interessanti rapporti internazionali, a Hangzhou, di averci scelti come partner per i linguaggi artistici contemporanei. I progetti sviluppati nella città di Ascoli, specialmente la risonanza del Premio Sparti, ci ha portati a tale traguardo. Il nostro gruppo si amplia con questo fiore all’occhiello diventando uno degli attori più attivi nel campo delle arti contemporanee”. Queste le parole del direttore Frida Art Academy Zeno Rossi.

Il presidente dell’Istituto Pantheon Design & Technology, Giulio Guidi, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questa collaborazione con FRIDA Art Academy. La FRIDA Art Academy è rinomata per la sua eccellenza nell’educazione artistica e per l’approccio innovativo alla formazione delle nuove generazioni di artisti. Unendo le nostre forze, possiamo offrire un’educazione di altissima qualità che risponde alle esigenze del mercato e che prepara i nostri studenti a diventare i leader nel settore delle arti digitali. Il triennio in Digital Virtual Art rappresenta un passo avanti significativo nel nostro impegno a promuovere e valorizzare le arti digitali e siamo sicuri che questa partnership porterà grandi benefici agli studenti e al mondo dell’arte.”

La laurea triennale in Applicazioni digitali per le Arti Visive è un corso accademico innovativo che offre una preparazione completa nelle arti digitali, includendo lo studio e l’applicazione pratica di tecnologie avanzate per la creazione artistica. Gli studenti acquisiranno competenze specifiche nella progettazione e sviluppo di opere d’arte digitali, nell’utilizzo di strumenti di realtà virtuale e aumentata, e nella gestione di progetti artistici digitali.

I corsi si terranno per ora al polo Sant’ Agostino, nell’attuale sede Frida per poi spostarsi in una sede più consona.

L’accesso, fino a che non sarà sviluppata la nuova sede, sarà a numero chiuso, solo 20 iscritti per l’anno accademico 2024/25.

