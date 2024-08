Dopo l’omaggio della pubblicità di Ferrero Rocher, Top Gun e alle Air Force della Nike, per l’edizione 2024 Piero Massimo Macchini inaugura la Task Force

FORCE – Antichi Sapori Force, il Festival degli Artisti di Strada e delle tradizioni gastronomiche in programma dal 16 al 18 Agosto a Force, rinnova la propria collaborazione con Piero Massimo Macchini. Come avvenuto per le precedenti quattro edizioni, il comico ha realizzato il video promozionale dell’evento con classica vena satirica che contraddistingue tutta la sua produzione.

Dopo l’omaggio della pubblicità di Ferrero Rocher, Top Gun e alle Air Force della Nike, per l’edizione 2024 Piero Massimo Macchini inaugura la Task Force: un tavolo tra più grandi imprenditori della terra uniti sotto il segno di Antichi Sapori.

Il Comitato di Antichi Sapori ha spiegato: “Rinnoviamo con piacere la collaborazione con Piero Massimo Macchini. I video realizzati nelle scorse edizioni hanno generato decine di migliaia di visualizzazioni, diventando virali tra gli utenti del nostro territorio. Vogliamo che lo spirito di divertimento della fasta parta dal digitale e dai social per riversarsi nelle nostre strade durante i giorni di festa”.

Piero Massimo Macchini racconta: “Da quattro anni lavoro con piacere con l’organizzazione di Antichi Sapori. Chi mi conosce sa il legame affettivo che ho con Force: contribuire a questo evento non può che rendermi orgoglioso”.

Guarda qui il video: https://www.youtube.com/watch?v=wr7hOQx5Q7Q

E’ possibile rimanere informati consultando la pagina Facebook di Antichi Sapori per scoprire il programma e le novità dell’edizione 2024.

