Gradito ritorno dell’ex bianconero che torna dopo l’esperienza in C

ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo col difensore Manuel Alagna, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. Per il classe 2002 si tratta di un gradito ritorno, avendo vestito fino al giugno 2021 la maglia della Primavera dell’Ascoli, di cui è stato anche capitano.

In Serie C vanta 91 presenze con le maglie di Fermana e Lucchese, club di provenienza. L’Ascoli Calcio accoglie Manuel con un caloroso e sentito bentornato.

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che l’esterno offensivo Andrea Silipo è un nuovo calciatore bianconero.

Nato il 17 aprile 2001 a Roma, cresciuto nel settore giovanile giallorosso della capitale, con cui ha vinto un campionato Under 17 e una Supercoppa nella stessa categoria, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027.

Silipo in Serie C vanta 102 presenze, 11 gol e altrettanti assist: ha vestito la maglia del Palermo per due anni e, per un anno ciascuno, quella della Juve Stabia e del Monterosi Tuscia, squadra di provenienza.

