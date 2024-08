ASCOLI PICENO- Bel colpo dell’Ascoli Calcio che ha acquisito dal Cesena a titolo definitivo le prestazioni sportive di Ivan Varone.

Nato a Napoli l’11 ottobre 1992, è un centrocampista dalla grande esperienza, avendo collezionato oltre 300 presenze in carriera con le maglie di Cesena – con cui ha vinto quest’anno il campionato di C e la Supercoppa di categoria – Novara in C, Panetolikos, in massima divisione greca, Reggiana e Carrarese in C, Cosenza e Ternana in B.

Varone, che ha già raggiunto Ascoli, ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2026.

Video https://youtu.be/1Im5uzL-N9c

Prende forma quindi questo Ascoli di mister Carrera che con Varone acquisisce esperienza a centrocampo, mezz’ala di inserimento ama fare gol e servire assist.

MERCATO IN USCITA L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 di Valerio Mantovani alla S.S. Calcio Bari.

Oggi pomeriggio i bianconeri hanno svolto al Picchio Village un allenamento congiunto col Porto Sant’Elpidio dell’ex capitano dell’Ascoli Andrea Mengoni.

8-0 il risultato finale con reti di D’Uffizi e Tirelli, entrambi a segno nel primo tempo con una doppietta, e, nella ripresa, di Marsura e Forte, quest’ultimo autore di una tripletta.

Domani i bianconeri proseguiranno la preparazione al Picchio Village con una seduta di allenamento alle 9:00, venerdì allenamento alle 18:00, sabato alle 9:00 e domenica, giorno di Ascoli-Gubbio, è in programma la rifinitura al mattino, sempre alle 9:00.

Ad arbitrare il match primo impegno ufficiale della stagione e valido per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Calcio d’inizio alle ore 21al Del Duca di Ascoli, sarà, Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta.Gli Assistenti sono Matteo Gentile di Isernia e Filippo Pignatelli di Viareggio. Quarto Ufficiale Gabriele Totaro di Lecce.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.