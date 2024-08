TERAMO – La Provincia di Teramo informa che, a seguito di accurate indagini e monitoraggi, è stata disposta la chiusura al transito del ponte in muratura sulla Strada Provinciale 1/B, che attraversa il Fiume Tronto da Ancarano verso Castel di Lama.

Il provvedimento è necessario per garantire la sicurezza pubblica e consentire i lavori di rinforzo delle fondazioni e l’adeguamento delle barriere di sicurezza. Si sta lavorando per riaprire al traffico il vicino ponte in cemento armato in entrambi i sensi di marcia, ma nel frattempo, vi chiediamo di seguire le seguenti deviazioni:

– Da Ascoli a Teramo: utilizzare il ponte in cemento armato.

– Da Teramo ad Ascoli: deviare a Spinetoli o, in alternativa, passare per Maltignano e Folignano.

