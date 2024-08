Il servizio partirà intorno alle 19,30 dalla rotonda di Porto d’Ascoli per poi proseguire sul lungomare di San Benedetto e fino a Grottammare e consentirà a chiunque di salire a bordo acquistando il ticket per le degustazioni di Ascoliva e, quindi, saltando anche le file al villaggio

ASCOLI PICENO – Taglio del nastro, nel tardo pomeriggio dell’11 agosto, per l’inaugurazione dell’undicesima edizione di “Ascoliva Festival”, il festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop. Alla presenza del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, dell’assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini e dei rappresentanti istituzionali, tra cui il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani e della Camera di Commercio Gino Sabatini, e diversi amministratori locali presenti, si è aperta ufficialmente la manifestazione all’interno del villaggio dell’oliva in piazza Arringo con una prima ondata di visitatori che hanno voluto approfittare dell’occasione per assaggiare l’oliva Dop e altri 12 piatti di qualità dei produttori protagonisti, ovvero Agorà, Case Rosse, La Bottega di Bruno, Lorenza Cafè, Lo Scarrozzino e Ristoranteria Chef Emilio (con piatti anche gluten free).

Intorno alle 20 dell’11 agosto, invece, nello stand dello Sviluppo rurale della Regione Marche, sempre all’interno del villaggio dell’oliva in piazza Arringo, è stato presentato l’importante progetto “Oro verde – Oliva ascolana del Piceno Dop” finanziato dal Psr Marche. Un incontro per illustrare l’impegno programmato per la valorizzazione dell’oliva Dop grazie anche alla sperimentazione di nuove tecniche di lavorazione più rispettose dell’ambiente.

Dopo gli interessanti appuntamenti dell’11 agosto con l’incontro-laboratorio su “Il fantastico mondo della mozzarella” del Gruppo Sabelli e il laboratorio per bimbi “Liva e Cremì” di Laura Martellini, la giornata del 12 agosto, si presenta con due iniziative molto attrattive. Alle 19 circa, sarà il professor Stefano Papetti il protagonista di un incontro, sempre nell’Area eventi del villaggio dell’oliva in piazza Arringo, sul tema “I Musei che vorremmo: il futuro della Rete dei Musei civici”. Un approfondimento molto interessante sulle iniziative messe a punto per turisti e cittadini nelle strutture museali cittadine. A seguire, intorno alle 19,45, altro appuntamento di spessore con l’incontro-laboratorio del professor Leonardo Seghetti sul tema “Conosciamo l’oliva ascolana del Piceno Dop”, con degustazioni. Due esperti molto apprezzati e qualificati anche a livello nazionale che andranno ad impreziosire la giornata di domani ad Ascoliva Festival. Il giorno successivo, ovvero il 13 agosto, sempre nell’Area eventi di Ascoliva Festival. alle ore 19,45 si parlerà di mangiare sano e di olive ascolane attraverso un confronto con la biologa nutrizionista Katia Marozzi dal titolo “Il fritto buono”.

ASCOLIVA BUS

Intanto è prevista per oggi 12 agosto, la partenza della prima corsa di Ascoliva Bus, bus messo a disposizione dall’organizzazione di Ascoliva per il trasporto gratuito ad Ascoli di tutti coloro che vogliono partecipare al festival e visitare il capoluogo piceno. Il servizio partirà intorno alle 19,30 dalla rotonda di Porto d’Ascoli per poi proseguire sul lungomare di San Benedetto e fino a Grottammare e consentirà a chiunque di salire a bordo acquistando il ticket per le degustazioni di Ascoliva e, quindi, saltando anche le file al villaggio. Si potrà salire in coincidenza delle varie concessioni balneari.

