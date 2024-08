ACQUASANTA TERME – “Un nuovo percorso che unisce e attraversa il nostro ampio territorio. Da San Gerbone ad Umito una nuova strada brecciata transitabile da auto, bike ed ottima per trekking”.

Così il sindaco di Acquasanta Terme, Sante Stangoni in una nota diffusa sui Social: “Un grazie al Bim Tronto per aver creduto insieme a noi alla Realizzazione della filiera de Legno. Un’opportunità per rigenerare la montagna ed i suoi abitanti. Grazie alle Comunanze Agrarie ed in modo particolare a quella di Montacuto per l’impegno profuso”.

