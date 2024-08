Tutti i provvedimenti emanati dall’Arengo. Le informazioni per i cittadini, turisti e naturalmente per chi andrà ai concerti previsti in quei giorni

ASCOLI PICENO – Con ordinanza 518 del 12 agosto 2024 si dispone, in occasione della manifestazione “Ascoli Summer Festival” in programma il 12 e 13 agosto, di istituire in Via G.Pascoli:

1) dalle ore 14 del 12 agosto 2024 alle ore 6 del 14 agosto 2024 il divieto di sosta

rimozione coatta in ambo i lati;

2) dalle ore 18 alle ore 24:00 dei giorni 12 e 13 agosto l’interdizione al transito veicolare.

