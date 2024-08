ASCOLI PICENO – L’estate ascolana della musica offre la possibilità di ascoltare, e scoprire, la voce di Perla Palmieri, giovane cantante jazz, marchigiana purosangue (di Castelraimondo), che si sta mettendo in evidenza nel panorama nazionale.

Giovedì 22 agosto, inizio alle ore 20, si esibisce nella ottocentesca Villa Cicchi di Rosara (Ascoli, via Salaria Superiore 137, info e prenotazioni obbligatorie al 3205764799) in una serata speciale, con pubblico a bordo piscina, in un suggestivo ambiente dove tutto è bellezza.

Villa Cicchi, guidata dalla chef Elena Cicchi, è un luogo dove la musica è di casa (qui i primi concerti di ascolipicenofestival), propone una cena concerto, titolo Atmosfere di gusto, vera chicca di questa estate, dove si fondono musica e alta gastronomia a km 0 (5 portate).

Perla Palmieri, che si è laureata in canto jazz con 110 e lode e menzione donore presentando i brani da lei stessa arrangiati, ha una voce potente, calda e vivace, dai tanti giochi timbrici e un’agilità straordinaria. Per questo concerto di Villa Cicchi è accompagnata alla preziosa chitarra da Tonino Monachesi. La cantante, anche autrice e compositrice jazz, esplora il repertorio della migliore tradizione jazz sfruttando l’essenzialità e la particolare sonorità della formazione in duo. Il risultato è un viaggio intimo e coinvolgente che appassiona il pubblico ripercorrendo i brani che hanno fatto la storia del jazz. E allo stesso tempo presenta nuove possibilità del jazz moderno attraverso proprie composizioni originali che hanno ciascuno un’esperienza personale da raccontare.

“La mia è una ricerca di timbri e un’esplosione di emozioni che voglio trasmettere al pubblico – commenta la giovane artista – La sua identità jazz rivela uno studio approfondito sul ritmo, con una grande padronanza del linguaggio musicale, e punta sulla sperimentazione vocale in una trama che coinvolge la propria storia e i propri sentimenti”.

Questa giovane cantante jazz è sicuramente avviata ad una brillante carriera. Presente in vari jazz festival, ha ottenuto importanti premi in vari concorsi. Al recente Premio nazionale Chicco Bettinardi di Piacenza si è classificata al secondo posto con solo un decimo di punteggio dal primo classificato e ottenendo il premio del pubblico alla finale dei cantanti. Selezionata nel 2023 come prima vocalist, si è esibita sul territorio nazionale con lOrchestra nazionale dei Conservatori italiani. Fa parte dell’organico dell’Orchestra nazionale Jazz Giovani Talenti (Onjgt) di Roma . Insieme ad altre 24 artiste fa parte del gruppo di cantanti jazz e pop jazz scelte da Rossana Casale per promuovere il progetto Women in jazz Unive! Italy) nato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sta per uscire il suo primo disco My Jazz Identity , con brani originali e non, che sta presentando con il quintetto Perla Palmieri Ensemble.

