ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio è lieta di annunciare la partnership con REALL, leader nel settore delle calze sportive tecniche, progettate per migliorare le prestazioni degli atleti.

REALL fornirà alla prima squadra la linea ONE delle calze sportive tecniche. Ideate per offrire il massimo comfort, stabilità e protezione, le calze ONE sono studiate per rispondere alle esigenze degli sportivi che praticano discipline ad alto impatto, come il calcio.

A partire dalla stagione sportiva 2024/2025 l’Ascoli Calcio utilizzerà le calze REALL durante gli allenamenti e nelle partite ufficiali, garantendosi così un miglioramento delle performance. Grazie alla tecnologia “Strong Grip”, integrata nelle calze ONE, i calciatori potranno contare su un’aderenza ottimale, riducendo al minimo il rischio di scivolamenti ed incrementando la stabilità durante i cambi di direzione ed i movimenti più intensi.

Il DG dell’Ascoli Calcio, Domenico Verdone, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questa collaborazione con REALL, un marchio emergente con spiccata propensione all’innovazione e alla ricerca. Ringrazio REALL per aver dato al Club la possibilità di personalizzare le calze per far sì che siano uniche, riconoscibili e legate all’identità dell’Ascoli Calcio. Con REALL valuteremo la possibilità di estendere la fornitura anche al settore giovanile così da poter contribuire sia a migliorare le prestazioni dei più giovani sia a prevenire infortuni durante la fase di crescita”.

Il Ceo di REALL, Giuseppe Menna, ha aggiunto: “Questa partnership con l’Ascoli Calcio è per noi motivo di grande orgoglio. Siamo felici di mettere la nostra esperienza e i nostri prodotti al servizio di una squadra così prestigiosa. La nostra missione è quella di supportare gli atleti ai massimi livelli, e questa collaborazione ne è una prova concreta”.

Ascoli Calcio e REALL guardano con entusiasmo al futuro, uniti dalla comune aspirazione di perseguire nuovi obiettivi, sia in campo che fuori www.reallsport.com

