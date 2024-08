ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio comunica che dalle ore 17 di mercoledì 21 agosto, sono in vendita i biglietti per assistere dal settore Ospiti dello stadio “Paolo Mazza” di Ferrara a Spal-Ascoli, match valido per la 1^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma venerdì, alle ore 20:00. Il prezzo intero del biglietto per il settore Ospiti è di 12,00 €, il ridotto (Donna, Over 65 e Under 18) è di 8,00 €. Il circuito di riferimento è Ticketone, ma è possibile acquistare i tagliandi soltanto nei punti vendita fisici e non online.

I residenti in Provincia di Ascoli Piceno potranno acquistare il biglietto solo nel settore ospiti e se in possesso di tessera del tifoso dell’Ascoli.

Per acquistare la tessera del tifoso: https://tinyurl.com/yvpc5ybv

