ARQUATA DEL TRONTO – L’Ufficio Speciale per la ricostruzione per la Regione Marche ha formalmente trasmesso

all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini della verifica preventiva prevista nell’accordo commissariale

di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla

ricostruzione pubblica post sisma 2016, gli atti dell’appalto integrato per la ricostruzione unitaria del

Centro Storico di Arquata del Tronto finanziato per un importo complessivo di 71 milioni di Euro

nell’ambito dell’ Ordinanza Speciale n. 75 sottoscritta dal Commissario Castelli solo lo scorso 24 aprile.

“In questi anni ” – ha dichiarato il Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli

– abbiamo cercato di scrivere una pagina nuova della ricostruzione, che non riguardasse solo la mera

riparazione di case lesionate, ma bensì la ricostruzione di interi borghi distrutti. Ovviamente sapevamo

che la sfida sarebbe stata molto più complessa e che i primi risultati non sarebbero arrivati

nell’immediatezza. Con il Presidente Acquaroli ci abbiamo creduto e oggi abbiamo la consapevolezza di

poter dare ai cittadini di Arquata, il centro marchigiano simbolo di quel tragico 24 agosto 2016, la

certezza di vedere ricostruito il borgo storico con tecniche di ingegneria sismica tra le più all’avanguardia

di sempre e nei tempi certi rappresentati dall’USR Marche. Il cronoprogramma prevede infatti, all’esito

delle verifiche di legalità svolte dall’ANAC, la pubblicazione della gara entro il mese di settembre in

modo da poter individuare l’operatore economico entro il mese di dicembre e poter avviare il maxicantiere entro i primi giorni della prossima primavera.”

Il Sindaco di Arquata Michele Franchi ha spiegato che “Questo è un primo passo per rispettare il

cronoprogramma e andare a gara il prima possibile e ad avere, ad anno nuovo, la ditta che eseguirà il

progetto definitivo. È una buona notizia che ci fa sperare per il futuro, ci siamo dati tempo per l’inizio del

2025 affinché si possa avere la ditta e per noi è un grande passo in avanti”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.