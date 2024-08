ASCOLI PICENO – Ricostruire innovando e assicurando una nuova sostenibilità, anche dal punto di vista

energetico. È l’obiettivo delle attività di ricostruzione nel cratere del sisma 2016-2017, che diventa realtà

dalle piccole grandi storie di questa rigenerazione del territorio. A partire dalle scuole. È notizia di questi

giorni l’accettazione – da parte del GSE – della richiesta di incentivo del conto termico alla scuola

“Malaspina” di Ascoli Piceno, pari a 218mila euro, sostanzialmente la somma richiesta dal Facsimile di

219.766,80.

Il caso del “Malaspina” è uno dei tanti esempi di un metodo di lavoro, portato avanti in sinergia con il

Presidente della Regione Francesco Acquaroli e con il sindaco Marco Fioravanti, che si preoccupa di

assicurare una ricostruzione sicura e adeguata ai nuovi canoni di sicurezza e sostenibilità.

L’accettazione dell’incentivo al conto termico implica l’inizio dei lavori entro 6 mesi dalla data

dell’accettazione. Il comune di Ascoli Piceno è il soggetto attuatore per questo intervento, all’interno

dell’Accordo Quadro scuole, previsto dall’ordinanza 31 del 2021.

L’ordinanza 31 nasce con lo scopo di riorganizzare e coordinare tutti i finanziamenti pubblici per l’edilizia

scolastica in essere nelle regioni colpite dagli eventi sismici del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016,

finanziati da fondi della contabilità speciale Sisma 2016, MIUR, MIMS, PNRR, DPC e regionali, attraverso

questo unico strumento normativo. Al fine di dare celerità all’attuazione degli interventi, con questa

Ordinanza Speciale è stato indetto, con il tramite di Invitalia, un Accordo Quadro finalizzato ad individuare

operatori qualificati per i servizi di progettazione, DL, CSE e CSP, verifica, collaudo e lavori in aree

territoriali geografiche aventi omogeneo numero e caratteristiche di interventi.

Nel suo complesso tale Accordo Quadro ha individuato operatori attualmente pronti alla stipula del

contratto di servizio e lavori per 228 interventi nelle Marche (circa la metà degli interventi disciplinati

dall’ordinanza 31/2021), per un totale di oltre 722 milioni in 29 Comuni.

Complessivamente sulla scuola c’è un piano di ricostruzione di 450 edifici nell’area del cratere. Il “capitolo

scuola” è uno dei più importanti che riguardano l’obiettivo della “restanza”: solo assicurando servizi

adeguati – la scuola è certamente tra questi – si costruisce la possibilità di restare nel territorio,

contrastando la tendenza allo spopolamento. Grazie all’impegno del Governo, su proposta del

Commissario Castelli, è stato garantito il fondo necessario affinché fino al 2029 ci siano le classi anche in

deroga ai requisiti minimi per classe. Una soluzione decisiva per assicurare la permanenza dei nuclei

familiari nelle nostre comunità del territorio e nei nostri borghi, mentre la ricostruzione prosegue in una

fase di piena attuazione.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.