ASCOLI PICENO- L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Catania le prestazioni sportive di Marcos Curado, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione.

Argentino di Mar Del Plata, nato il 9 maggio 1995, è un difensore centrale d’esperienza con alle spalle 98 presenze in Serie B con Crotone, Frosinone e Perugia, 75 nel massimo campionato argentino con l’Arsenal di Sarandì, club che ha dato il via alla sua carriera, sviluppatasi in Italia. Ad acquistarlo nel 2018 è il Genoa, che lo gira in prestito prima al Crotone – dove contribuisce alla promozione in Serie A nella s.s. 2019/20 – e successivamente al Frosinone. Nella s.s. 2021/22 approda in prestito in B al Perugia, che lo riscatta l’anno successivo. E’ reduce dall’esperienza in Serie C col Catania fino alla disputa dei playoff.

Queste le prime parole di Marcos Curado ai canali social del Club subito dopo la firma del contratto che lo legherà all’Ascoli almeno per i prossimi due anni:

“Sono molto felice di essere qui, ho tanta voglia di cominciare questa nuova avventura con la maglia bianconera. Di Ascoli, del gruppo e della città mi hanno parlato Marsura, con cui ho condiviso l’esperienza a Catania l’anno scorso, e Gianluca Carpani, che nell’ultimo mese mi ha fatto una testa così su cosa rappresenta Ascoli, la Città e la squadra. E anche per questi motivi sono felicissimo d’essere qui.

Sono un difensore centrale che può giocare sia in una difesa a tre da centrale o come braccetto sia in una difesa a quattro.

Ho visto l’ultima partita dei ragazzi contro la Spal, mi hanno fatto un’ottima impressione, non vedo l’ora di cominciare a lavorare con i miei compagni. Oggi pomeriggio sosterrò il primo allenamento e…” – rivolgendosi direttamente ai tifosi del Picchio – “Ci vediamo lunedì sera, vi aspetto tutti al Del Duca, forza Ascoli!”.

