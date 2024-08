È stata una serata in cui musica e narrazione si sono fuse, regalando emozioni uniche, nella quale Enrico Ruggeri ha guidato il pubblico attraverso le canzoni più amate e storie inedite, in un’atmosfera intima e coinvolgente

ASCOLI PICENO – Brilla la stella di Enrico Ruggeri nella notte di ControVento Festival dell’Aria. La Cava Giuliani a Colle San Marco regalano musica e magia. Ieri, mercoledì 28 agosto, in scena il concerto dell’artista milanese: grande l’attesa, con la data sold out da giorni. Il concerto di Enrico Ruggeri è stato la punta di diamante della quarta edizione di ControVento Festival dell’Aria. “Musica e parole” il titolo dello spettacolo nello splendido scenario della cava di travertino. È stata una serata in cui musica e narrazione si sono fuse, regalando emozioni uniche, nella quale Enrico Ruggeri ha guidato il pubblico attraverso le canzoni più amate e storie inedite, in un’atmosfera intima e coinvolgente.

Sessantasette candeline spente lo scorso 5 giugno, Ruggeri è uno dei veri big della musica italiana. Da oltre quarant’anni sulla scena, la storia musicale nostrana vede la sua firma nei successi come “Contessa” (insieme ai Decibel), “Mistero” con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1993, passando per brani da lui scritti per altri come “Il mare di inverno” per Loredana Berté o “Quello che le donne non dicono” per Fiorella Mannoia. Da poco è uscito anche il suo ultimo libro “40 vite (senza fermarmi mai)”, in cui il cantante ripercorre gli ultimi decenni attraverso i suoi 40 dischi.

In apertura si è tenuta la presentazione del Progetto “Cammini dell’Appennino Centrale” promosso dal Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016.

Nel frattempo ControVento Festival va avanti. Dopo il grande exploit di domenica scorsa con oltre 15 mila presenze tra Colle San Marco e San Giacomo, stasera, giovedì 29 agosto, appuntamento alle ore 21.30, presso la Cava Giuliani, con lo spettacolo “Francesco e i lupi” di e con Mia Canestrini e Davide Rondoni. L’evento sarà preceduto dalla presentazione del progetto “Cava – Centro Arti Visive Ambientali”, promosso dal Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016. ControVento chiuderà domani, venerdì 30 agosto alle ore 21.30, sempre presso la Cava Giuliani, con il concerto di Enzo Avitabile con il progetto “Acoustic World”.

La direzione artistica è curata da Carlo Bachetti Doria e Davide Rondoni. ControVento Festival dell’aria è patrocinato da Camera dei Deputati, Ministero della Cultura. È promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, Regione Marche, Comune di Ascoli Piceno, Camera di Commercio delle Marche, BIM Tronto, Fondazione Carisap, Amat, in collaborazione con Consorzio Turistico Monti Gemelli (Cotuge). Il Festival è organizzato dall’associazione culturale AssoItalia.

Tutti gli spettacoli e gli eventi presenti nel programma sono gratuiti e aperti al pubblico fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni: 388-1085220

